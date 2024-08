Diablo 4: Heute startet Season 5 – Alle Infos in 2 Minuten

Heute startet Season 5 in Diablo 4. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr alles zu der Start-Zeit, dem Preload und den besten Klassen in der „Saison der Höllenhorden.“

Wann startet Season 5? Season 5 startet heute, am 6. August. Um 19:00 Uhr geht es los und dieses Mal soll es einen Preload geben. Laut Blizzard steht der Patch 1.5.0 ungefähr eine Stunde vor Season-Start zum Download zur Verfügung – also gegen 18:00 Uhr.

Wie groß ist der Patch? Die Größe des Patches ist bislang nicht bekannt. Wir vermuten, dass es um die 5-10 GB sein könnten, aber eventuell insgesamt weniger, als zu Season 4. Dort gab es schlichtweg viel mehr Änderungen, die Diablo 4 ordentlich umgekrempelt haben.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr hier auf Deutsch:

Neue Features in Season 5

Was ist neu in Season 5? Das Thema der neuen Season ist „Höllenhorden“. Darauf bezieht sich auch die neue gleichnamige Endgame-Aktivität, in der ihr gegen Monster-Wellen kämpft. Dazu gibt es kleinere Versionen davon, die gleichzeitig die Season-Mechanik darstellen: In den „Höllenbreschen-Dungeons“ farmt ihr XP, Ruf und Loot.

Es gibt eine neue Quest-Reihe auf dem ewigen und saisonalen Realm und ein Ruf-System, bei dem ihr euch Mats, Loot und zuletzt wieder einen „Prächtigen Funken“ verdienen könnt. Die Bosse werden überarbeitet, sodass das Beschwören einfacher ist und ihr die Dungeons nicht mehr resetten müsst. Die „Bestie im Eis“ sitzt nicht länger in einem Alptraum-Dungeon und Varshan benötigt nur noch ein Körperteil. Weltbosse sind widerstandsfähiger.

Außerdem überarbeiten die Entwickler die Items in Diablo 4:

Die besten Klassen in Season 5

Welche Klasse ist gerade Top Tier? Auch an der Klassenbalance haben die Entwickler geschraubt. Die Entwickler erklärten in ihrem Livestream am 1. August, dass der Barbar „zu stark im Vergleich zu anderen Klassen“ sei. Sie wollen ihn aber nicht einfach nur nerfen, sondern andere Klassen stärken. Vor allem zu den Zauberinnen habe das Team viel Feedback erhalten.

Blizzard hat in Season 5 einige Änderungen an den Fertigkeiten, Aspekten und Items der fünf Klassen vorgenommen, woraus sich verschiedene, starke Builds ergeben. Zum aktuellen Zeitpunkt kann jede Klasse mit einem starken Build auf den oberen Plätzen mitspielen. Zauberinnen und Jäger sind momentan jedoch mit den meisten Builds im S-Tier vertreten. Es wird sich zeigen, wie sich das in den kommenden Wochen nach Season-Start verhält. Unsere Tier List wird regelmäßig aktualisiert: Diablo 4 Season 5 Tier List: Die besten Builds für alle Klassen im Endgame