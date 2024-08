Diablo 4: Alle neuen Legendarys in Season 5 in der Übersicht

Season 5 bringt nicht nur Uniques in Diablo 4, sondern auch zahlreiche neue legendäre Aspekte. Welche das sind und was sie für Effekte haben, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was hat es mit Legendarys auf sich? Legendarys besitzen 3 Affixe und einen legendären Aspekt, der sie zu legendären Ausrüstungsgegenständen macht. Affixe unterstützen euch durch gewisse Boni, in etwa Ränge auf gewisse Skills, mehr Rüstung oder erhöhte kritische Trefferchance. Aspekte ermöglichen euch hingegen bestimmte Effekte, die eure Builds verstärken können.

Aspekte sind in verschiedene Kategorien aufgeteilt:

Defensiv

Offensiv

Ressource

Vielseitigkeit

Mobilität

In Season 5 schrauben die Entwickler an den Uniques und überarbeiten diese fast vollständig. Damit wollen sie die Items wieder besonders machen. Außerdem kommen 15 neue Uniques ins Spiel. Aber auch neue Legendarys ziehen in Season 5 in Diablo 4 ein. Welche das sind, erfahrt ihr nachfolgend.

Season 5: Alle neuen legendären Aspekte

Wie viele neue legendäre Aspekte gibt es? In Season 5 kommen nach aktuellem Stand laut Blizzard insgesamt 22 neue legendäre Aspekte in Diablo 4. Sieben davon sind allen Klassen zugeordnet, andere sind klassenspezifisch. Wir listen euch die englischen Titel der Aspekte auf und übersetzen Name und Effekt. Sobald die deutschen Versionen und die Fundorte verfügbar sind, werden wir die Übersicht anpassen.

Legendäre Aspekte aus Season 5 für alle Klassen

Aspect of Inevitable Fate (in etwa: Aspekt des Unvermeidlichen Schicksals) – Offensiv Wenn ein Feind unter 35 % Leben fällt und von einem Eurer Schaden-über-Zeit-Effekte betroffen ist, kommt es zu einer Explosion, die [X Waffenschaden] verursacht.



Wildbolt (in etwa: Wildblitz) – Vielseitigkeit Alle [X] Sekunden werden entfernte Feinde vor Euch gezogen und elektrisiert, was dazu führt, dass sie für 3 Sekunden 10 % zusätzlichen Schaden aus allen Quellen erleiden. Dieser Effekt kann alle 5 Sekunden pro Feind auftreten.



Sticker-thought (in etwa: Klebriger Gedanke) – Vielseitigkeit Erhaltet [X] Dornen, während Ihr kanalisiert und für 3 Sekunden nach dem Kanalisieren. Anmerkung des Entwicklers: Der Dornenwert erhöht sich mit der Gegenstandskraft.



Aspect of Sly Steps (in etwa: Aspekt der Hinterlistigen Schritte) – Defensiv Nachdem Ihr 50 % Eures gesamten Lebens verloren habt, wird eine ausgerüstete Defensiv-, Subterfuge- oder Makabre-Fertigkeit automatisch ausgelöst. Kann einmal alle [X] Sekunden auftreten. Funktioniert nicht mit Mobilitätsfertigkeiten.



Dark Dance (in etwa: Dunkler Tanz) – Ressource Alle 5 Sekunden über 60 % Leben kosten Kernfertigkeiten X Leben anstelle der Primärressource. Fertigkeiten, die Leben verbrauchen, verursachen X % zusätzlichen Schaden.



Creeping Death (in etwa: Kriechender Tod) – Offensiv DoT-Schaden wird um [X] % für jeden unterschiedlichen Kontrollverlust-Effekt auf dem Ziel erhöht. Unaufhaltsame Monster und gestaggerte Bosse erleiden automatisch [X] % zusätzlichen DoT-Schaden.



Prudent Heart (in etwa: Umsichtiges Herz) – Defensiv Ihr werdet für X Sekunden immun gegen Schaden, wenn Ihr mehr als 20 % Eures Lebens durch einen einzelnen Treffer verliert. Dies kann nicht öfter als einmal alle 60 Sekunden auftreten.



Legendäre Aspekte aus Season 5 für Barbaren

Executioner’s (in etwa: Henker) – Offensiv Wenn Ihr einen Feind mit Überwältigen tötet, wird ein Erdbeben ausgelöst. Kann nicht häufiger als einmal alle 6 Sekunden auftreten.



Aspect of the Fortress (in etwa: Aspekt der Festung) – Defensiv Für jede fehlenden 10 % Eures Lebens erhaltet Ihr X % Schadensreduktion.



Aspect of Anger Management (in etwa: Aspekt des Zornmanagements) – Offensiv Solange Ihr über X Wut seid, seid Ihr Berserker, aber Ihr verliert X Wut pro Sekunde.



Legendäre Aspekte aus Season 5 für Druiden

Moonrage (in etwa: Mondwut) – Offensiv Wenn Ihr einen Feind tötet, besteht eine 5%ige Chance, dass Euch ein Wolfsbegleiter für X Sekunden unterstützt. Maximal 3 zusätzliche Wölfe. Zusätzlich erhaltet Ihr +3 auf Wölfe. Dies ist ein Glückstreffer gegen Bosse.



Rejuvenating (in etwa: Verjüngend) – Ressource Wenn Ihr unter 20 Geist fallt, besteht eine X%ige Chance, dass Euer Geist sofort wieder auf das Maximum aufgefüllt wird.



Spirit Bond (in etwa: Geistbindung) – Defensiv [X]% des Schadens, den Ihr erleidet, wird stattdessen auf Eure Begleiter verteilt. Außerdem können Eure Begleiter nicht sterben.



Legendäre Aspekte aus Season 5 für Totenbeschwörer

Shademist (in etwa: Schattenschleier) – Offensiv Eure Diener verursachen 25 % Schattenschaden pro Sekunde an Feinden in ihrer Nähe. Der Schaden über Zeit hält X Sekunden an, nachdem sie die Aura verlassen haben.



Aspect of the Cursed Aura (in etwa: Aspekt der Verfluchten Aura) – Vielseitigkeit Ihr erhaltet eine Aura, die nahe Feinde automatisch mit Altern und Eiserne Jungfrau für 4 Sekunden belegt. Zusätzlich verbreiten verfluchte Feinde ihre Flüche alle X Sekunden auf weitere Feinde.



Aspect of the Great Feast (in etwa: Aspekt des Großen Festmahls) – Offensiv Jeder Diener entzieht 1 Essenz pro Sekunde, verursacht aber [X] % Bonusschaden. Ohne Diener gilt dieser Bonus für Euch und entzieht 5 Essenz pro Sekunde.



Legendäre Aspekte aus Season 5 für Jägerinnen

Aspect of True Sight (in etwa: Aspekt der wahren Sicht) – Offensiv Wenn Ihr Gegnern mit Inneres Auge Schaden zufügt, verursacht Ihr [X] %[x] kritischen Trefferschaden als Bonus.



Coldclip (in etwa: Eisgriff) – Offensiv Eure Basisfertigkeiten sind stets mit Kälteinfusion versehen. Erhöht den Schaden an gekühlten und eingefrorenen Zielen um [X]%.



Clandestine (in etwa: Heimlich) – Offensiv Erhaltet +[X] auf Beweglichkeits- und Täuschungsfertigkeiten.



Legendäre Aspekte aus Season 5 für Zauberinnen

Winter Touch (in etwa: Winterberührung) – Offensiv Wenn Feinde eingefroren sind, erleiden sie [X] % Schaden. Dieser Schaden zählt als Frost-Fähigkeit.



Jolting (in etwa: Schockierend) – Offensiv Alle [X] Sekunden trifft ein einzelner Blitzbogen einen nahegelegenen Feind für [X Waffenschaden]. Dieser Schaden zählt als Schock-Fähigkeit.



Firestarter (in etwa: Brandstifter) – Offensiv Wenn Brennen auf einen Feind angewendet wird, der zuvor nicht gebrannt hat, erleidet dieser zusätzlichen [X % Waffenschaden] direkten Feuerschaden. Dieser Schaden zählt als Pyromancy-Fähigkeit.



Wo bekomme ich Legendarys? Legendarys droppen bei so ziemlich allen Aktivitäten, die ihr in Diablo 4 machen könnt. Findet ihr Legendarys, könnt ihr sie ausrüsten oder aber beim Schmied zerlegen. Zerlegt ihr sie, ziehen die legendären Aspekte in euren Kodex der Macht. Beim Okkultisten könnt ihr sie dann auf Legendarys prägen, verbessern und austauschen.

Seit Season 5 sind die Dropraten für Legendarys während der Höllenflut, in Alptraum-Dungeons und in den Höllenhorden nach Stufe 100 erhöht. Die Höllenhorden sind das neue Season-Thema und auch die neue Endgame-Aktivität in Season 5. Mehr dazu lest ihr hier: Diablo 4 bringt mit Season 5 einen neuen Modus, der harte Kämpfe und tolle Belohnungen verspricht