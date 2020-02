Gute Neuigkeiten für Diablo IV. Die Controller-Steuerung für den PC ist Blizzard wichtig, außerdem gibt’s eine Änderung am Linksklick, die sich viele von euch wünschten.

Woher kommen die Infos? In einem Entwickler-Update auf dem Blog von Diablo plauderte das Team von Blizzard über die Entwicklung von Diablo 4. Dabei sprachen sie über das Interface, Tastenbelegungen und die brutalen Kannibalen als Gegnerklasse.

Gerade die Tastenbelegung zeigt, dass Blizzard mit Diablo 4 im Vergleich zu den Vorgängern einen großen Schritt nach vorne macht. Da wird einiges verändert. Alte Einschränkungen, die Spieler nervten, fliegen raus.

Controller-Unterstützung am PC in Diablo 4

Das ändert sich: Blizzard erklärt, dass Diablo 4 nun der erste Teil der Serie ist, der gleichzeitig für PC und für Konsolen entwickelt wird. Eine der größten Änderungen ist die Controller-Unterstützung am PC. Im Jahr 2015 erklärte Blizzard, warum man für Diablo 3 keinen Controller-Support plane.

Spieler sollen die Möglichkeit haben, am PC frei zwischen „Maus und Tastatur“ und „Controller“ zu wechseln. Dementsprechend muss das Interface auch so angepasst werden, dass es für beide Steuerungen vereinheitlicht wird. Dadurch wird die Komplexität von Diablo 4 laut Blizzard aber nicht eingeschränkt. Man muss einfach nur mehr Faktoren beachten. Beide Eingabemodi sollen sich intuitiv anfühlen.

Wir verfolgen den Ansatz, die etablierten Maus- und Tastaturkonventionen beizubehalten und gleichzeitig im gesamten Spiel für controller-freundliche Bedienmöglichkeiten oder alternative Eingabeoptionen zu sorgen. Quelle: News.Blizzard.com

Neue Tastenbelegungen – Auch Linksklick!

So ändert sich die Steuerung: Durch die Controller-Unterstützung habt ihr also die Wahl, mit „was“ ihr eure Befehle ins Spiel schickt. Doch die Anpassungen gehen noch weiter. Selbst die Tasten sollen viel anpassbarer werden. Das zeigte auch das Feedback der Diablo-4-Demo von der BlizzCon 2019.

Die besondere Neuigkeit: Sogar die linke Maustaste muss jetzt nicht zwingend die Taste für die Primärfertigkeit und für Laufen sein. Blizzard erklärt dazu, dass wohl wahnsinnig viele Spieler danach fragten.

Eine überraschend hohe Anzahl an Spielern hat um die Option gebeten, ihre Primärfertigkeit an irgendetwas anderes als die linke Maustaste zu binden, um Bewegung und Angriff getrennt zu halten. Mehr Flexibilität bei der Tastenbelegung stand schon eine ganze Weile auf unserer Liste, und das Feedback zur Demo hat uns bestätigt, dass es sich dabei um ein Anpassungsfeature handelt, das Spieler wirklich wollen. Quelle: News.Blizzard.com

Verabschiedet euch also von den Situationen, bei denen ihr beim Wegrennen versehentlich einen Gegner angegriffen habt, weil ihr mit der linken Maustaste wegrennen wolltet.

Die Änderungen zusammengefasst: In Diablo 4 könnt ihr jetzt von Anfang an jede Fertigkeit einem beliebigen Platz zuweisen. In Diablo 3 war das noch nicht möglich. Außerdem kann die Tastenbelegung aller Fertigkeitsplätze angepasst werden.

Geplant ist zudem, die Neubelegung von Fertigkeiten auch bei Controllern zu unterstützen.

Werdet ihr Diablo 4 am PC mit Controller spielen?