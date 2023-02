Modelabel stellt offizielle Kleidung für Diablo 4 vor – Würde niemand von euch jemals tragen

Blizzard hat für Diablo 4 eine Kooperation gestartet. Diese ist jedoch von ganz besonderen Art. Han Kjøbenhaven, eine Modemarke aus Dänemark, produziert jetzt eine neue Serie von Kleidung für den Hack&Slay, die so abgedreht ist, dass man sie gesehen haben muss.

Was ist das für eine Kooperation? In Mailand fand die Fashion Week statt, in der viele Modemarken ihre neusten Kollektionen offenbarten. Unter den Teilnehmern befand sich auch das dänische Modelabel Han Kjøbenhaven, das überraschenderweise eine Kooperation mit dem Hack&Slay-Game Diablo 4 ankündigte.

Es wurden jedoch keine Beta-Codes vergeben, sondern abstrakte Kleidungsstücke präsentiert, die stark von Motiven aus der Diablo IV-Spielwelt Sanktuario inspiriert wurden.

Keine Hoodies oder T-Shirts, sondern Federn und Leder

Die Kollektion “Chthonic Penumbra” von Han Kjøbenhaven besaß viele abstrakte und vor allem originelle Kleidungsstücke. Dabei wurden die Designs handgemacht und bestehen aus Kunstpelz, veganem Leder, Federn und grau-schwarzen Farbtönen, mit weichen Akzenten in Weiß, Perlmutt und Chrom.

Diese Kollektion soll die “Hölle als einen Ort der Schönheit” darstellen. Hier einige Beispiele:

Die Diablo-4-Kollektion soll im Herbst/Winter 2023 ihr Debüt feiern, während ihr diese im Sommer 2023 schon erwerben könnt und das in verschiedenen Größen.

Eine Kooperation besonderer Art: Viele Entwickler gehen oft Kooperationen ein mit Hardware-Herstellern oder anderen Studios. Dabei kommen Inhalte auf den Markt, die neue Spieler und Fans anlocken sollen. Fortnite gilt hier als Paradebeispiel, da Epic Games schon Kooperationen mit Marvel, DC und sogar Spielen wie God of War eingegangen ist. 2022 folgte auch Destiny 2 diesem Beispiel.

Die Kooperation mit dem Modelabel aus Dänemark wirkt jedoch fern von der eigentlichen Zielgruppe. Bislang ist noch nicht bekannt, wie teuer diese Kleidungsstücke werden. Es ist jedoch klar, dass sie sicherlich nicht jeden Spieler-Geschmack treffen sollte. Die Mode ist dafür wahrscheinlich viel zu abstrakt, komplex sowie auffallend.

Es bleibt also abzuwarten, ob sich Diablo-Fans auf diese Unikate stürzen werden, um die Hölle auch tatsächlich spüren zu dürfen. Was meint ihr zu den Kleidungen? Findet ihr sie gut getroffen und passend zu Diablo 4? Oder lehnt ihr dankend ab? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

