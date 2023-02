Blizzard verkauft riesige Statue zu Diablo 4 – Ist so teuer wie ein Gaming-PC

Blizzard hat in seinen Shop eine neue Statue im Angebot, die Spieler für ein kleines Vermögen erwerben können. Sie ist an Diablo 4 angelehnt und so teuer wie ein ordentlicher Gaming-PC.

Was ist das für eine Statue? Es handelt sich hierbei um eine riesige Statue von Inarius, dem Mitbegründer von Sanktuario. Dieser Engel nahm in der Welt von Diablo trotz seines spärlichen Auftretens eine wichtige Rolle ein.

In Diablo 4 jedoch dreht sich alles um Lilith, Inarius und den daraus resultierten Nephalem. Falls ihr also schon immer eine riesige Statue einer wichtigen Diablo-Figur besitzen wollt, habt ihr jetzt die Chance dazu.

Inarius, der Vater von Saktuario kehrt in euer Wohnzimmer ein

Was kostet die Statue? Die Statue von Inarius kann im Online-Shop von Blizzard für 1.100,00 € vorbestellt werden. Im Grunde so viel wie ein ordentlicher Gaming-PC, mit dem ihr euch gut beschäftigen könntet. Hier geht es zum Shop.

Was bietet die Statue? Die Figur ist insgesamt 66 cm groß, wiegt 8,62 kg und kommt mit einigen Kleinteilen daher, die ihr aufbauen müsst, damit der gute Inarius gefesselt stehen kann. Zusätzlich wurde die Skulptur handbemalt.

Inarius – aufgebaut Inarius – Einzelteile

Ist die Statue limitiert? Das können wir noch nicht absehen. Blizzard selbst hat nirgends erwähnt, dass eine geringe Stückzahl von Inarius vorhanden ist. Im Angebot steht nur, dass es sich hierbei um eine “Premium Statue” handelt.

Solltet ihr die Figur haben wollen, raten wir euch nicht abzuwarten. Nach ihrem Ausverkauf bekommt ihr sie nur noch schwer von Drittanbietern und wenn oft nur noch zu exorbitanten Preisen.

Warum ist Inarius gefesselt? Der Mitbegründer von Sanktuario war, als der blutgetränkte Vorhang fiel, auf einer Mission, um das Ende des Sündenkrieges zu verkünden. Mephisto jedoch schloss einen Pakt und verbannte diesen Engel auf alle Ewigkeiten in den Tiefen der Hölle. Wie durch ein Wunder entkam Inarius der Hölle und fand seinen Weg erneut nach Sanktuario.

In Diablo 4 versucht er nun seine Schöpfung und all das, was er aufgebaut hatte, zu beschützen und so ist auch ein Aufeinandertreffen mit Lilith nicht abzuwenden. Es wird sich also zeigen, wie sich die Story im neuen Hack&Slay-Abenteuer von Blizzard entwickelt.

Was haltet ihr von der Statue? Findet ihr sie cool und würdet euch so etwas gönnen? Lasst uns gerne in den Kommentaren erfahren, wie ihr dazu denkt!

