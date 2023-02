Diablo 4 kommt mit gigantischen MMO-Bossen: „Die sind so groß, die Kamera muss weiter rauszoomen“

Blizzard hat ein neues Video zu Diablo 4 veröffentlicht. In diesem sprechen mehrere Entwickler darüber, wie das kommende Action-RPG entstanden ist und zeigen euch die Welt, die sie gebaut haben: die Umgebung, die Gegner aber auch freundliche NPCs.

Was sind das für Bosse?

Diablo 4, das neue Action-RPG von Blizzard, soll einige MMO-Elemente im Spiel haben. Darunter eine Open World und Multiplayer-Features.

In der Welt selbst gibt es Weltbosse, die ihr nur in Gruppen bekämpfen könnt – entweder mit Freunden oder Leuten, die zufällig da sind. Weltbosse braucht ihr, um höhere Schwierigkeitsstufen zu erreichen.

In einem neuen Video stellen die Entwickler die Welt von Diablo 4 genauer vor, darunter die Weltbosse. Die sollen ziemlich groß werden.

Das ist das neue Video: In etwas weniger als 8 Minuten erklären mehrere Entwickler, woran sie so in Diablo 4 gearbeitet haben. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Welt und dem Design der Umgebung sowie der Gegner.

Fast am Ende kommt dann die Sprache auf Weltbosse. Zwei davon werden gezeigt: eine Art riesiger Schatzgoblin, der aussieht wie eine stachelige Version von Gier aus Diablo 3, und ein Dämon, der aussieht wie ein Zerg aus StarCraft.

Senior Quest Designer Harrison Pink sagt zu den Bossen: „[Die Bosse] sind so groß, dass die Kamera weiter rauszoomen muss. Ihr habt die Möglichkeit, diese Bosse mit Freunden oder Fremden zu bekämpfen, um sie zu besiegen.“

Spieler haben früher schon die Weltbosse von Diablo 4 mit WoW verglichen – sie erinnern aber eher an Lost Ark. Das Video seht ihr hier:

Open World, schreckliche Gegner und streichelbare Hunde

Zusätzlich zu den Bossen gab es einige Informationen zu weiteren Inhalten im Spiel, darunter die offene Welt, Gegner und sogar Haustiere, die es im Spiel geben soll, zumindest für NPCs. So soll es etwa Hunde geben, die ihr streicheln könnt.

Das Design von Diablo 4 soll wieder deutlich düsterer sein soll als der Vorgänger. Ein Entwickler schreibt etwa von einer besonderen Spinne, die Leichen befällt und auf Spieler zusteuert. Stirbt sie, explodiert sie in viele kleine Spinnen.

Neuer Chef findet Diablo 4 gruselig: „Stoff für Alpträume“

Die Entwickler betonen zudem, dass sich die offene Welt „richtig“ anfühlen soll. Gegner in entsprechenden Zonen sollen „passen“, indem sie etwa dickeres Fell in Eis-Regionen haben oder leichtere Bekleidung in Wüsten, obwohl es sich um die gleichen Gegner handelt.

Auch die offene Welt soll einige Features bieten, von denen die meisten schon bekannt sind, aber trotzdem spannend klingen:

Lilith-Altäre gewähren euch permanente Buffs für alle Charaktere

zufällige Events in der Welt sorgen für Inhalte beim Erkunden

Quests sollen euch kleine Story-Schnipsel und Hintergründe liefern

reinigt ihr eine „Festung“, wird sie dauerhaft befreit und eröffnet neue Möglichkeiten

Kurz zuvor gab es schon ein Video mit dem ersten In-Game-Cinematic, in dem ihr sogar euren eigenen Charakter seht:

Viele dieser Features wurden bereits in den ersten offiziellen Tests zu Diablo 4 angespielt und kamen bei den Testern außerordentlich gut an. Generell macht Diablo 4 einen guten Eindruck auf die meisten, die bisher schon spielen konnten.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni für PC, PlayStation und Xbox. Wer vorher schon zocken will, kann aber bereits im März an einer Open Beta teilnehmen. Bestellt ihr eine der Editionen vor, könnt ihr sogar gleich 2 Wochenenden lang spielen:

Diablo 4: Open Beta – Alles zu Start und Early Access