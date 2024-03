Spieler finden das Endgame von Last Epoch fad – Chef verspricht: „Haben solide Pläne für mehr“

Last Epoch mischt geschickt die Stärken von Path of Exile und Diablo, bietet dabei mehr Aufgaben als das aktuelle Diablo 4 und gleichzeitig mehr Tiefe, wird abe...

Dennoch gab es schon früher positive Resonanz aus der Community. Die ursprüngliche Einstellung, keine Nerfs in der Saison vorzunehmen, wurde etwa aufgrund vieler Gegenstimmen revidiert: Last Epoch wird OP-Builds schwächen, weil die Spieler das so wollen

Ich habe die falsche Klasse in Last Epoch gewählt und muss jetzt 40 Zauber auswendig lernen

Die Kommunikation zwischen den Entwicklern und der Community kommt generell gut an. In einem anderen Thread heißt es etwa: „Endlich Spiele-Entwickler mit Hirn und gesundem Menschenverstand, das ist echt erfrischend.“

Wir werden die Endgame-Systeme mit den 1.x-Patches deutlich erweitern. Der Monolith wurde so gebaut, dass er eine Grundlage für spätere Erweiterungen sein kann. Wir haben schon solide Pläne für zusätzlichen Endgame-Content, aber wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ihr gerne sehen wollt, erstellt einen Trhead und ich lese mir das durch […] Ich liebe es, bei so etwas mit euch zusammenzuarbeiten.

Was ist das Problem am Endgame?

Seit dem 1.0-Release von Last Epoch sind nun einige Wochen vergangen und selbst die Casual-Gamer sind offenbar im Endgame angekommen. Jetzt gibt es Diskussionen darüber, dass genau dieser Content eigentlich gar nicht so spaßig sei. Die Entwickler antworten und sagen, dass sie nachbessern wollen und fragen nach Vorschlägen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to