„Nach 85 Stunden habe ich nichts“ – Spieler zockt Last Epoch falsch, verblüfft Fans damit, wie weit er kommt

Eine gute Ausrüstung mit passenden Effekten ist wichtig, um in Last Epoch stärker zu werden. Ein Spieler hat eine wichtige Mechanik komplett ignoriert, weil er sie nicht auf dem Schirm hatte. Und die Community zeigt sich überrascht darüber, wie weit er trotzdem kam.

Das Crafting in Last Epoch ist wichtig, um bestimmte Effekte der einzelnen Items für eure Builds anzupassen. Auch für bestimmte defensive Werte ist es notwendig. Falls ihr euch zu schwach fühlt, ist die Lösung meist, dass ihr eure Items nicht richtig angepasst habt.

Ein Spieler wendet sich am 18. März an die Community auf Reddit und merkt an, er habe 85 Stunden in Last Epoch verbracht und zwei Charaktere gelevelt. Die seien beide jedoch viel zu schwach für den Endgame-Content.

Er postet einen Link zu seinem Build und fragt, was er falsch macht. Die Community reagiert überrascht darüber, dass er überhaupt so weit kam.

Neben dem Crafting helfen euch auch die Item-Fraktionen dabei, euren Build zu vervollständigen:

„Das ist wirklich beeindruckend“

Was macht der Spieler falsch? In den Kommentaren stellen mehrere Nutzerinnen und Nutzer fest, dass der Beitragsersteller offenbar noch nie ein Item seines Builds angepasst hat. Der Top-Kommentar stammt von CloudConductor: „Ich bin ehrlich gesagt beeindruckt, dass du es so weit geschafft hast, ohne zu craften.“

„Wie kann man 85+ Stunden lang Crafting-Scherben sammeln und sich nicht fragen: „mhhm, vielleicht kann ich sie tatsächlich benutzen“, lol“, schreibt ein Nutzer. „Die Tatsache, dass du es so weit geschafft hast, mit so einer schlechten Ausrüstung und ohne Crafting, ist wirklich beeindruckend – verdammt engagiert.“

Was sagt die Community dazu? Ein Nutzer kommentiert: „Drücke F und entdecke eine ganz neue Welt.“ Mit F öffnet man die Schmiede in Last Epoch – und das geht sogar unterwegs. Mehrere Nutzer fragen sich, wie der Spieler es geschafft hat, komplett am Benutzen der Schmiede vorbeizukommen, da es sogar Teil mehrerer Quests sei. Man wird im Prinzip dazu „gezwungen“, sie zu benutzen.

Der Nutzer „soundecho944“ meint, in Last Epoch sei es ein Problem, neue Spieler an das Crafting heranzuführen. Für Veteranen von Last Epoch oder Path of Exile sei es einfach. Es könnte jedoch mehr Anleitung für neue Spieler vertragen. Ein anderer Nutzer stimmt ihm zu und schreibt, es habe ihn anfangs verwirrt, dass in manchen Städten Schmieden stehen. Im Prinzip brauche man sie gar nicht.

Andere Nutzer geben in den Kommentaren Tipps zum Craften und heben hervor, dass es schon früh sinnvoll sei. „ItsRyBear“ schreibt: „Abgesehen von ein paar seltenen Splittern […] sind Splitter reichlich vorhanden, also kannst du deine Ausrüstung nach und nach verbessern. Dadurch wird dein Charakter mächtiger.“

In mehreren Kommentaren wird dazu geraten, sich an einem fertigen Build zu orientieren. Die stärksten Builds für das Endgame in Last Epoch findet ihr hier:

Mehrere Nutzer merken an, dass das Crafting einfach ein fester Bestandteil in Spielen des Genres ist. Neue Spieler müssen jedoch offenbar besser herangeführt werden. Manche scheinen es tatsächlich völlig zu übersehen. Einzelne raten, den Guide im Spiel zu benutzen, um sich mit den Grundlagen vertraut zu machen.

Am Anfang kann Last Epoch mit seinen Systemen ziemlich überwältigend sein – selbst, oder gerade wenn man von Diablo 4 kommt. Allerdings ist alles gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ihr dürft euch nur nicht einschüchtern lassen: Last Epoch klingt echt komplex, wenn ihr von Diablo 4 kommt – Aber es ist leichter, als es aussieht