Neues Action-RPG sieht zu gut aus, um wahr zu sein – Spieler glauben, hier kommt das nächste „The Day Before“

Wenn Trailer etwas zeigen, dass die Spieler dann nicht im Spiel wiederfinden, kann das für den ein oder anderen Shitstorm sorgen. Ein krasses Beispiel ist dabei The Day Before, das mit seinen Trailern die Spieler täuschte. Jetzt haben die Fans ein neues Spiel im Visier.

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel Alkahest ist ein Action-RPG des Indie-Entwicklers Push On. Noch ohne Publisher und auf einem frischen YouTube-Kanal veröffentlichten die Entwickler einen Trailer zu ihrem Spiel. Das Spiel taucht sonst noch auf Steam auf, wo man es bereits auf die Wunschliste setzten kann.

Auf der Flucht vor Feinden in einer Mittelalter-Fantasy-Umgebung entkommt der Protagonist erst seinen Verfolgern und greift später selbst zu Waffen wie Schwert und Bogen. Viele Mechaniken, wie dass Feinde in Fallen treten oder Pfeile an Feuern entzünden zu können, sehen im Trailer sehr vielversprechend aus.

Insgesamt wirkt der Trailer für viele Zusehende zu gut, um wahr zu sein. Das sehr interaktive Gameplay, wie es selbst von den Entwicklern beschrieben wird, lässt die Spieler an der Glaubwürdigkeit des Trailers zweifeln.

Hier könnt ihr den Trailer zu Alkahest sehen:

Die Entwickler äußern sich

Was sagen die Entwickler zu den Vorwürfen? Die Vorwürfe, das Spiel sei „Fake“ oder gar „Die Rückkehr von The Day Before“, wie @BoBurnham69 in den Kommentaren unter dem Trailer auf YouTube schreibt, haben auch die Entwickler erreicht. Auf dem Discord-Server zum Spiel beantworten sie die Frage, wie viel des Trailers echtes Gameplay sei und ob alle Assets aus dem Trailer im Spiel seien wie folgt:

„Die Assets aus dem Trailer sind im Spiel. Aber einige der Kamerawinkel und Animationen wurden speziell für den Trailer erstellt, um das Spektakel zu erhöhen.“

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Trailer Animationen, Kamerawinkel und Fahrten, sowie Videoszenen enthalten, die dann nicht genauso im Spiel sind.

Wie soll das Spiel wirklich sein? In einem Interview mit PCGamer haben die Entwickler bereits mehr Details zum Spiel verraten.

Dort heißt es, anstelle einer „aufgeblähten Karte und langweiliger Füllquests“ möchten die Entwickler von Push On „eine hochgradig interaktive und glaubwürdige Welt mit halboffenen Schauplätzen, vollgepackt mit Geheimnissen und Abenteuern“ bieten.

Echtes Gameplay aus dem Spiel soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Am Spiel würden laut eigenen Angaben etwa 42 Personen arbeiten.

Die Arbeiten wären 2023 gestartet und es gäbe bislang noch kein Datum für eine Veröffentlichung, jedoch sollen erste geschlossene Spieletests bereits in ein paar Monaten starten. Nach The Day Before versuchte ein Scam alle hinters Licht zu führen: The Day Before verschwand von Steam – Ein Scam versuchte die Rückkehr zu faken