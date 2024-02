In einem neuen Dungeoncrawler auf Steam siegt ihr mit komplexen Strategien – Jetzt ist die Demo spielbar

Auf Steam könnt ihr aktuell die Demo eines neuen Dungeoncrawlers spielen. Dieses bringt mit seinem Mix aus RPG-Action und taktischem Gameplay frischen Wind in das Genre.

Um welches Spiel geht es hier? Escape The Mad Empire ist ein neuer gruppenbasierter Rouge-Like-Dungeoncrawler auf Steam. Aktuell könnt ihr dort die Demo spielen. Ein Release-Datum ist allerdings noch nicht bekannt.

Veröffentlicht wird das Spiel vom Publisher Paradox, welcher in den letzten Jahren Spiele wie Stellaris, Crusaders Kings oder Cities Skylines 2 herausgebracht hat.

Der Trailer zeigt euch schon einmal jede Menge Gameplay und überzeugt dabei mit charmanter Pixel-Grafik und guten Effekten:

Was euch erwartet: Wie schon im Trailer zu sehen, stellt ihr euch den Herausforderungen in Escape The Mad Empire mit einer Gruppe bestehend aus mehreren Helden. Dabei verspricht das Spiel eine Vielzahl von diesen mit unterschiedlichen Klassen und Talenten.

Euer Ziel ist es dabei eure Helden am Leben zu erhalten, euch einen Weg durch die Monster und Gegner zu bahnen und dabei eure Ressourcen im Blick zu behalten, um eure Basis immer weiter auszubauen.

Um diese Ziele zu erreichen, versprechen euch die Entwickler einige interessante Features, die Escape The Mad Empire zu einem spannenden Dungeoncrawler machen sollen:

Ein Echtzeitpausensystem ermöglicht es euch – auch mitten im Kampf -, das Potenzial euer einzelnen Helden zu nutzen und komplexe Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Im Kampf nutzt ihr eure Umgebung. Gefahren wie Öl, Feuer und Gift könnt ihr zu eurem Vorteil einsetzen, indem ihr z. B. explosive Fässer als Waffe nutzt oder wie im Trailer zu sehen eure Feinde in den Abgrund schubst.

Große Gegner-Horden oder Boss-Gegner erwarten euch in den Dungeons, ebenso wie Belohnungen.

Verschiedene Artefakte stärken eure Gruppe, können unbedacht eingesetzt, jedoch auch zum Tod der Helden führen.

Eure Entscheidungen spielen dabei eine große Rolle. Wie ihr die Gebiete erkundet, eure Gruppe aufstellt und sie im Kampf einsetzt, können dabei bereits über den Sieg oder die Niederlage entscheiden. Escape The Mad Empire verspricht euch dabei jedoch, dass ihr aus jedem Fehler lernen könnt und ihr durch neue Taktiken irgendwann jeder Herausforderung meistert.

Interessant ist Escape The Mad Empire vor allem wegen seines Mix aus schnellem RPG-Gameplay und der Möglichkeit, die Dinge taktischer anzugehen. Damit bietet das Spiel eine frische Abwechslung im Dungeoncrawler-Genre. Gerade für Fans dieses Genres, könnte es sich also lohnen Escape The Mad Empire im Auge zu behalten.

