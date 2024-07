In einem neuen Horror-Survival-Spiel auf Steam kämpft ihr euch gemeinsam durch die chinesische Unterwelt

Mitte Juni 2024 startete auf Steam ein neues Horror-Survival-Spiel, inspiriert von der chinesischen Folklore, in den Early Access. Was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Um welches Spiel geht es hier? AsHes ist ein Horror-Survival-Spiel von dem Indie-Studio Yanmo Games. Am 24. Juni 2024 startete das Spiel auf Steam in den Early Access. Während dieser Phase soll das Spiel auf der Plattform im Angebot bleiben.

Die Open-World von AsHes ist inspiriert von der chinesischen Folklore. Ihr begebt euch alleine oder im Koop-Modus auf ein Abenteuer in der Unterwelt, entdeckt Geheimnisse und stellt euch schaurigen Gegnern.

Was euch erwartet? Aktuell befindet sich AsHes auf Steam noch im Early Access, bis zum vollen Release kann sich also noch etwas an der Grafik und dem Gameplay verändern. Die Entwickler versprechen aber jetzt schon, dass das Kern-Gameplay steht und in der aktuellen Version gut gespielt werden kann.

Im Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf die verschiedenen Aspekte werfen, die euch in AsHes erwarten werden. Unter anderem erwarten euch Survival-typische Mechaniken, wie die Erkundung der offenen Welt, das Sammeln von Ressourcen und der Bau einer Basis. Diese könnt ihr auch im Multiplayer-Modus gemeinsam erbauen.

Ein paar Kern-Elemente von AsHes sind:

Immersive Erkundung: In der offenen Welt erkundet ihr unheimliche Landschaften, trefft auf verschiedene Geister und erlebt deren Geschichten.

In der offenen Welt erkundet ihr unheimliche Landschaften, trefft auf verschiedene Geister und erlebt deren Geschichten. Survival-Abenteuer: Die Gefahren lauern in AsHes an jeder Ecke. Ihr müsst nach Essen suchen, Unterkünfte bauen und Waffen herstellen, um zu überleben.

Die Gefahren lauern in AsHes an jeder Ecke. Ihr müsst nach Essen suchen, Unterkünfte bauen und Waffen herstellen, um zu überleben. Dungeons: Euch erwarten verschiedene Geister. Manche müsst ihr bekämpfen und andere vermeiden. Um eure Chance aufs Überleben zu erhöhen, könnt ihr mit anderen Spielern zusammen spielen.

Euch erwarten verschiedene Geister. Manche müsst ihr bekämpfen und andere vermeiden. Um eure Chance aufs Überleben zu erhöhen, könnt ihr mit anderen Spielern zusammen spielen. Storyline: Versprochen werden spannende Storylines, rund um die Geister dieser Welt. Im Early Access sollt ihr bereits 26 Story-Kapitel erleben können.

Versprochen werden spannende Storylines, rund um die Geister dieser Welt. Im Early Access sollt ihr bereits 26 Story-Kapitel erleben können. Multiplayer: Ihr könnt AsHes im Online-Multiplayer-Modus spielen oder euch den Herausforderungen im lokalen Koop-Modus stellen.

Dunkle Wälder, gruselige Häuser und fliegende Drachen

Der Trailer zeigt vor allem, dass die Welt und die Geister in AsHes wirklich vielseitig zu sein scheinen. So erkundet ihr dunkle Wälder, aber auch gruselige Häuser mit hunderten von Räumen. In einer kurzen Szene sieht man sogar, wie ihr in der First-Person-Persepktive in einem Auto durch die Welt fahrt.

Dabei trefft ihr nicht nur auf einfach körperlose Geister, sondern auf Puppen-ähnliche Gestalten, riesige Affen, Untote und sogar fliegende Drachen. Im Kampf könnt ihr euch diesen dann sowohl im Fernkampf als auch im Nahkampf stellen. Ähnlich skurrile Wesen erwarten euch ab dem 09. Juli 2024 in einem anderen Spiel auf Steam: Im Survival-Spiel Once Human kämpft ihr gegen Monster und Hunger – Aber riesige Katzen und plüschige Dinos stehen euch zur Seite