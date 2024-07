Im Survival-Spiel Once Human kämpft ihr gegen Monster und Hunger – Aber riesige Katzen und plüschige Dinos stehen euch zur Seite

Nächste Woche, am 09. Juli 2024, erscheint offiziell das neue Survival-Spiel Once Human auf Steam. Das Spiel wurde vor allem für seine Welt voller bizarrer Kreaturen bekannt. Ein neuer Trailer zeigt jetzt, dass nicht alle von ihnen gruselig und gefährlich sind.

Once Human ist ein neues Survival-Spiel vom Entwicklerstudio Starry Studio, das am 09. Juli 2024 auf Steam startet. Vor allem nach dem Survival-Flop von The Day Before haben Genre-Fans schnell ein Auge auf Once Human geworfen und es wurde damals quasi zur Hoffnung für viele Spieler.

Once Human ist ein Survival-Spiel mit Sandbox-Gameplay.

Zusammen mit anderen Mitspielern versucht ihr in einer postapokalyptischen Welt zu überleben. Dort verwandelte eine Alien-Substanz, genannt Stardust, Lebewesen in Monster und verleiht ihnen übernatürliche Kräfte.

Es soll PvE- und PvP-Kämpfe gegen anderen Gruppen geben.

Ein neuer Trailer zeigt jetzt, dass nicht alle der seltsamen Monster und Kreaturen gefährlich sind. Einige sind euch sogar eine große Hilfe.

Was zeigt der Trailer? Ein neuer Trailer zum Survival-Spiel stellt einige der seltsamen Kreaturen in den Fokus. Diese wollen euch jedoch nicht bekämpfen, sondern stehen euch in verschiedenen Situationen zur Seite.

Die Kreaturen, im Englischen Deviation genannt, tauchen in sehr vielen verschiedenen Formen in der Welt von Once Human auf. Eine Kreatur wirkt hier seltsamer als die andere. Unter anderem gibt es laufende Pilze, humanoide Lamas mit Sonnenbrillen, kleine Roboter, riesige Nussknacker oder Männchen aus Papier. Auch große Plüsch-Drachen und Plüsch-Dinos oder eine Katze so groß wie ein Pferd sind zu sehen.

Süße Kreaturen helfen euch Zuhause und auf dem Schlachtfeld

Der Trailer zeigt, dass die Kreaturen euch in eurer Basis helfen. Hier bauen sie Materialien ab oder kümmern sich um eure Ernte. Ihr könnt sie auch für euch kochen und putzen lassen, mit ihnen kuscheln oder eine kleine Tanz-Party mit ihnen schmeißen.

Aber auch im Kampf zeigen diese Kreaturen, was sie in sich haben. Ob alle von ihnen Kämpfer sind, oder sich manche einfach auf die Hausarbeit spezialisieren, zeigt der Trailer zwar nicht, aber die, die man in Action sieht, haben es ganz schön drauf.

Manche von ihnen sind kaum zu sehen, wie sie durch die Gegner flitzen, ein Plüsch-Drache grillt die Gegner mit mächtigen Flammen und selbst ein kleiner Roboter scheint seine Gegner mit seiner Fähigkeit in die Knie zu zwingen.