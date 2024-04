Ich habe 127 Stunden mit dem genialen neuen Spiel auf Steam verbracht, aber das Ende ist ein Witz

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

So drängt sich selbst mir, der dem Spiel maximal positiv zugetan ist, der Verdacht auf, dass Millennia dringend noch ein halbes Jahr oder mehr in der Entwicklung hätte bleiben sollen.

In den Reviews auf Steam wird das kritisiert, mich hat es am Anfang auch geärgert, aber mittlerweile habe ich sie als notwendige Limitationen des Spiels akzeptiert. Sie machen den Reiz von Millennia aus.

Es lohnt sich logisch zu denken und Produktionskette aufzubauen: Städte haben durch die Umgebung, in der sie liegen, natürliche Tendenzen in die ein oder andere Richtung zu wachsen. Wo es viel Wald gibt, kann man den Wald abholzen und Papier daraus gewinnen. Vielleicht entsteht hier das religiöse oder intellektuelle Zentrum eines Reiches. Eine Bergbaustadt kann Erz abbauen, vielleicht das Ruhrgebiet des eigenen Reichs werden.

Millennia hat eine unheimlich befriedigende Lernkurve und ist in sich schlüssig. Es hält sogar angenehme Überraschungen bereit. In jedem Zeitalter warten neue Probleme auf den Spieler: Ständig wollen die Bürger mehr, erst Essen und Häuser, schließlich sanitäre Einrichtungen, Strom, eine Religion und am Ende sogar Zugang zum Internet.

Warum gefällt mir das Spiel so gut? Ich war gleich zu Beginn von Millennia gefesselt und die Faszination ist in den letzten 3 Wochen eher größer geworden, je mehr ich das Spiel verstehe.

