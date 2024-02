Neues Vampir-Spiel stillt euren Blutdurst nach einer richtig guten Story

In Cabernet schlüpft ihr in die untote Haut einer Vampirin, die sich in ihrem neuen “Leben” zurechtfinden muss. Doch das geht nicht ohne ein wenig Horror und Intrigen.

Vampir-Spiele gibt es ziemlich viele – über alle Genres hinweg. Egal ob Action-RPGs wie „Vampire: The Masquerade“ oder eher arcadige Rouge-Lites wie „Vampire Survivors“. Doch gerade tiefgründige Story-Spiele üben beim Vampir-Setting häufig den größten Reiz aus – und genau in diese Kerbe schlägt Cabernet, das mit seinem ungewöhnlichen Art-Style und einer tollen Erzählung punkten kann.

Im Zuge des „Steam Next Fest“ steht auch Cabernet im Fokus – und ein Blick in die Demoversion lohnt auf jeden Fall.

Einen ersten Eindruck zum Spiel gibt euch der Trailer:

Worum geht es in Cabernet? In Cabernet schlüpft ihr in die Haut von Elizaveta Morozova, von den meisten nur „Liza“ genannt. Sie lebt am Ende des 19. Jahrhunderts – zumindest bis zum Beginn des Spiels. Denn gleich die erste Sequenz ist ihre Beerdigung.

Doch natürlich ist das erst der Anfang der Reise, denn einige Zeit später erwacht Liza in einer kleinen Zelle. Ihre Kleidung ist verdreckt, ihr ganzer Körper fühlt sich taub an und gerade an der Schulter scheint eine Wunde zu schmerzen, die sie aber nicht sofort einsehen kann.

Wer auch nur im Entferntesten jemals so eine Geschichte erlebt hat, weiß natürlich, was nun ansteht: Liza entdeckt einige sonderbare Vorfälle. Im Spiegel kann sie ihr Antlitz nicht mehr sehen und ihre Wahrnehmung scheint sich irgendwie verbessert zu haben.

Sie muss ihre neue Existenz als Vampir akzeptieren.

In der Dunkelheit erwacht ist Liza erst einmal auf sich allein gestellt.

Das ist gar nicht so einfach, war sie immerhin zuvor eine Ärztin – sogar eine der ersten akademisch erfolgreichen Frauen überhaupt in diesem Bereich – und hat einen entsprechend großen Drang, der Menschheit zu helfen. Andere Menschen gar als Nahrung anzusehen und sich an deren Blut zu vergehen, ist da erst einmal alles andere als attraktiv.

Cabernet, also der Name des Spiels, ist übrigens das Code-Wort, das die Vampire gewählt haben, wenn sie von Blut sprechen. In einer von Vampiren geleiteten Bar würde man also ein Glas „Cabernet“ bestellen – damit die menschlichen Gäste nicht mitbekommen, dass man sich gerade ein Schlückchen roten Lebenssaft gönnt.

Eine Vampir-Lady, die ihr langsam formt

Auch wenn bisher – wie bei den meisten Steam-Next-Fest-Spielen – nur eine Demo zur Verfügung steht, gelingt es dieser schon in wenigen Minuten, ein spannendes Setting zu erschaffen und die meisten Mechaniken des Spiels zu erklären.

Denn auch wenn Cabernet im Kern eine „Visual Novel“ darstellt, gibt es doch einige Elemente, die für dieses Genre eher ungewöhnlich sind. So sammelt ihr mit Liza Erfahrungspunkte und spezialisiert euch auf unterschiedliche Fähigkeiten.

Ironisch – bei Lizas Tod formt ihr die Charakterwerte.

Schon während ihrer Beerdigung könnt ihr entscheiden, welche Worte der Onkel für Liza findet und damit ihre Wissensfähigkeiten beeinflussen. Soll sie geschickt im Umgang mit der Kunst sein? Hat sie ein Faible für Literatur? Ist sie eine Frau der Wissenschaft oder versteht Liza sich auf die Feinheiten und Intrigen der Politik?

Welche dieser Fähigkeiten ihr Stück für Stück ausbaut, entscheidet immer wieder, welche Dialog-Optionen euch zur Verfügung stehen.

Seid ihr mit Liza etwa in der Politik bewandert, könnt ihr anderen Vampiren subtil drohen, indem ihr immer wieder andeutet, bei Fehlverhalten doch der ranghohen Gräfin davon zu berichten.

Habt ihr einen Fokus auf die Wissenschaft gelegt, könnt ihr euren Zustand als Vampir häufig genauer erforschen und etwas versuchen zu ergründen, warum ihr kein Spiegelbild erzeugt oder warum Sonneneinstrahlung nicht mehr die beste aller Ideen ist.

Eure Fähigkeiten und das Verwenden dieser sorgt dafür, dass ihr Erfahrungspunkte sammeln könnt und im Level aufsteigt – und so nebenbei noch mehr Fähigkeitspunkte erhaltet, um euch weiter auf einen oder zwei Fachbereiche zu spezialisieren.

Mit den “falschen” Werten bleiben euch einige Aktionen verwehrt.

Doch eure Entscheidungen haben noch mehr Konsequenzen. Denn je nachdem, wie Liza handelt oder denkt, ändert sich auch ihre Moral. Die meisten Dialoge sorgen dafür, dass sie entweder Punkte bei „Humanismus“ oder „Nihilismus“ sammelt – also ob sie weiterhin versucht, die menschliche Gesellschaft zu wahren oder ob sie sich ganz ihren neuen Begierden als Vampir hingibt.

Und weil das noch nicht genug ist, habt ihr zu all den verschiedenen Charakteren der Handlung auch noch individuelle Beziehungs-Anzeigen, die euch verraten, wie sehr euch ein Charakter gerade vertraut oder wie sehr ihr auf ihn zählen könnt, wenn es hart auf hart kommt.

Mit einem hohen Wert in Politik könnt ihr andere Vampire ein wenig einschüchtern und Vorteile erlangen.

Doch auch abseits dieser Mechaniken hat Cabernet vieles, was das Spiel von anderen seiner Art unterscheidet. So sind sämtliche Dialoge vertont, der Art-Style ist ziemlich außergewöhnlich und für eine Welt des 19. Jahrhunderts ungeheuer passend – und auch Musik und Sound wissen zu überzeugen.

Für wen lohnt sich die Demo? Grundsätzlich für alle, die einen kleinen Vampir-Fetisch haben und von den blutsaugenden Nachtschwärmern einfach nicht genug bekommen können. Eine gute Story mit kleinen psychologischen Horror-Einlagen sollte euch dabei allerdings wichtiger sein, als brachiale Action. Der englischen Sprache solltet ihr ebenfalls mächtig sein. Zwar könnt ihr die Untertitel auf Deutsch aktivieren, aber eine deutsche Sprachausgabe gibt es nicht.

Auch wenn Cabernet das Vampir-Genre sicher nicht neu erfindet, ist es eine erfrischend durchdachte Welt, von der man unbedingt mehr erfahren möchte.

Ich werde auf jeden sehnsüchtig darauf warten, dass Cabernet noch in diesem Jahr seinen vollen Release feiert. Es verbindet all die Elemente einer guten Geschichte mit moralischen Dilemmata, gierigem Vampirismus und einem sympathischen Hauptcharakter, den man aber doch weit genug nach den eigenen Vorstellungen formen kann.