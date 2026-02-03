Nach 5 Jahren im Early Access überrascht Valheim die Fans mit einem Update, doch die hoffen: Das wahre Geschenk kommt erst noch

Seit 5 Jahren befindet sich Valheim nun im Early Access, die Entwickler feiern den Meilenstein mit einem besonderen Update. Das liefert neben einigen netten Dreingaben auch große Verbesserungen bei der Performance. Fans hoffen jedoch, dass das wahre Geschenk erst noch kommt – und das bald.

Was ist das für ein Update? Mit dem Patch 0.221.10 feiert Iron Gate, das Entwicklerstudio hinter Valheim, den 5. Geburtstag ihres Spiels. Das Open-World-Survival-Game, in dem ihr euch durch eine Art Fegefeuer der Wikinger kämpft, startete am 2. Februar 2021 in den Early Access.

Festliche Deko, eine Axt und Performance-Boost

Was steckt drin im Update? Die detaillierten Patchnotes findet ihr auf Steam. Hier seht ihr die Änderungen in Kürze:

  • ein festlicher Hut
  • „Early Axes“ (ein Wortspiel mit „Axes“, was „Äxte“ heißt, was so ähnlich klingt wie „Access“)
  • Gezuckertes Süßbrot
  • Neue Emotes (und ein Menürad für Emotes)
  • Neue Frisuren
  • 2 neue baubare Girlanden
  • Engine-Upgrade
  • Mehrere Bugfixes und Verbesserungen

Besonders spannend klingt das Engine-Upgrade. Das soll die Performance des Spiels spürbar verbessern. Zudem könnt ihr bei den Grafikeinstellungen jetzt mehr Feinheiten einstellen.

Noch dazu soll das Spiel jetzt auch auf dem Steam Deck flüssiger laufen. Im Performance-Modus erreiche das Spiel jetzt die 60 FPS. Hinzu kommen Voreinstellungen, mit denen ihr den Akku eures Handhelds schont. Zuletzt benutzt Valheim jetzt von Anfang an die native Auflösung eures Steam Decks.

Fans sehnen den Release herbei

Wie nehmen Fans das Update auf? Das Update überrascht, wird aber von der Community im Großen und Ganzen positiv aufgenommen. Fans freuen sich trotzdem viel mehr auf das, worauf dieses Update hinarbeiten könnte: den Release von Version 1.0.

Valheim den Early Access verlassen zu sehen, wäre für Fans das wahre Geschenk. Dass sich die Entwickler jetzt um die Performance kümmern, ist für einige Fans auch ein Zeichen, dass ein Release nicht mehr in weiter Ferne liegt:

„Optimierung kann nur eine Sache bedeuten: 1.0 steht und bald bevor“, schreibt etwa YouTube-Nutzer deadfishy666 unter einem Video des YouTubers Jade PG, der sich mit dem Update auseinandergesetzt hat.

Wann verlässt Valheim den Early Access? Ein offizielles Release-Datum gibt es zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 3. Februar 2026, 12:13 Uhr) nicht. Iron Gate hat jedoch angekündigt, dass Valheim noch im Jahr 2026 den Early Access verlassen soll und eine PS5-Version bekommt.

Schon zu Beginn der Early-Access-Phase hat das Spiel viele Fans gewonnen. Valheim ist sehr schnell zu einem der besten Survival-Spiele auf Steam geworden und ist es bis heute geblieben. Weitere Empfehlungen bekommt ihr hier: Die 31 besten Survival-Games 2025 für PS5, Steam und Xbox

