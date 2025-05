Eines der besten Survival-Games auf Steam ist fast perfekt bewertet, will jetzt eine der letzten Schwächen angehen

Valheim gehört zu den beliebtesten Survival-Games auf Steam und ist mit einer Wertung von 94 % positiven Stimmen fast perfekt. Die Entwickler arbeiten hart am nächsten Biom, vorher wollen sie aber eine der letzten Schwächen des Spiels angehen.

Was ist Valheim für ein Spiel? Valheim ist ein Open-World-Survival-Spiel im Wikinger-Setting, in dem ihr als gefallene Krieger in der zehnten Welt des Weltenbaums Yggdrasil erwacht. Dort müsst ihr euch beweisen, indem ihr Ressourcen sammelt, Werkzeuge und Waffen herstellt, Siedlungen errichtet und mythische Kreaturen bezwingt.

Die Spielwelt ist prozedural generiert und bietet verschiedene Biome wie Wiesen, Sümpfe oder Berge, die jeweils eigene Gefahren und Bossgegner bereithalten. Ihr könnt Valheim allein oder im Koop mit bis zu zehn Spielern erleben und euch gemeinsam dem Überleben, Erkunden und Bauen in einer nordisch inspirierten Welt widmen.

Zwar befindet sich Valheim auch nach über 4 Jahren noch im Early Access, trotzdem erreicht das Spiel derzeit eine Wertung von 94 % positiver Stimmen und rund 25.358 Spieler im 24-Stunden-Peak (Stand 22. Mai 2025). Damit gehört das Wikinger-Survival-Game zu den beliebtesten Vertretern des Genres.

Mit „Deep North“ ist Valheims nächste und letzte große Erweiterung in Arbeit. Bisher ist nicht viel darüber bekannt und die Entwickler wollen die Spieler auch möglichst viel „selbst erkunden lassen“, wie sie im letzten Entwicklerblog mitteilten. Bevor die Erweiterung an den Start gehen kann, wollen sie jedoch noch eine der letzten Schwächen des Spiels ausmerzen.

Das Kampfsystem als letzter Dorn im Auge

Welche Schwäche wollen die Entwickler angehen? Im Entwicklerblog „Word From the Devs“ haben sich die Entwickler nun zum derzeitigen Stand geäußert und einen der neuen Gegner im Biom von Deep North vorgestellt.

Bevor sie allerdings das Update ins Spiel bringen werden, wollen die Entwickler eine der noch vorhandenen, großen Schwächen Valheims angehen: das Kampfsystem. Dieses soll vor der letzten Erweiterung noch einmal gezielt überarbeitet und glatt gezogen werden. Insbesondere das Hangkampf-System soll dabei so verbessert werden, dass es sich deutlich besser und sauberer anfühlt als derzeit.

Ebenso sollen sich Spieler auf eine neue Rüstung freuen können, die dem Spiel hinzugefügt wird. Neben dieser Ankündigung teilen die Entwickler dann aber doch noch einige kleine Teaser zur letzten Erweiterung Deep North.

So könnt ihr im Blog und im neusten YouTube-Video einen Blick auf einen neuen Gegner aus dem Gebiet erhaschen, der auf den Namen Elaking hört und sich seinen Weg mit Laternen durch die Dunkelheit bahnt. Wann die Erweiterung erscheinen soll, bleibt allerdings nach wie vor ungenannt.

