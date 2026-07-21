Wackerer Helldiver schreibt den Entwicklern, 7 Monate später bekommt er Post: „General Brasch weiß, wer ich bin!“

Ein Gamer hat den Entwicklern von Helldivers 2 Fanpost geschrieben. Jetzt haben sie ihm geantwortet und bekommen dafür viel Zuspruch von der Community.

Ein Spieler von Helldivers 2 berichtet auf Reddit, dass er vor 7 Monaten einen Brief an „Arrowhead Game Studios“ geschrieben und verschickt hat. Darin bedankt er sich, dass sie mit Helldivers 2 das Spiel geschaffen haben, aus dem seine Freundesgruppe entstand, und das sie mehrfach zum Totlachen brachte.

Nun hat er Post erhalten, wie er freudig in einem Post im Subreddit des Koop-Shooters verkündet: „Vor 7 Monaten habe ich Fanpost an Arrowhead geschickt und sie haben sich heute bei mir gemeldet! Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass ich nicht sicher bin, wer ‚KB‘ ist, aber trotzdem! Das ist so cool! GENERAL BRASCH WEISS, WER ICH BIN.”

Das Entwicklerstudio hat ihm mit einem Brief geantwortet. Im Umschlag ist neben einem handschriftlich verfassten Dankeschön von Community-Managerin Katherene Baskin („KB“ alias The Baskinator) auch eine Gratulationskarte sowie ein Brief von Über-Erde.

Video starten Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt Autoplay

Was genau ist in der Post? Die Entwickler haben Helldivers-gerecht geantwortet. Dem Brief lag eine Gratulationskarte in den Farben von Über-Erde bei, in der sein Service als Helldiver anerkannt und dafür entsprechend gratuliert wird. Die Karte ist von General Brasch unterschrieben, unserem Vorgesetzten, dessen Stimme uns zu Beginn des Spiels im Trainingszentrum begrüßt und durch das Tutorial leitet.

Ebenso war ein kurzes Schreiben enthalten, in dem ihm die verspätete Ankunft der Post erklärt wird. Auch dieses Schreiben ist nicht aus Sicht der Entwickler, sondern von Über-Erde formuliert:

Nachricht über eine strategische Postverzögerung Lieber Bürger, Das Oberkommando hat eine vorübergehende Umrüstung des Kommunikationsnetzes genehmigt, was sich auf die Zustellbarkeit ihrer Post ausgewirkt hat. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die durch diese Verzögerung entstanden sind. Wir schätzen Ihr anhaltendes Engagement für Über-Erde und danken Ihnen für Ihre Geduld, während wir unsere Versorgungslinien verstärken und unsere Kommunikation galaxieweit festigen. Für den Ruhm von Über-Erde, The Super Postmaster General

So reagiert die Community: Im Subreddit von Helldivers wird der Post äußerst positiv aufgenommen. Viele finden die Antwort der Entwickler cool, besonders, weil sie dabei Helldivers-akkurat im Namen von Über-Erde antworten. Zudem gibt es lobende Worte für Community-Managerin Katherene Baskin. Einige Spieler sind überzeugt, Arrowhead hätte sie früher einstellen sollen.

Der Posten als Community-Managerin ist auch bei Helldivers 2 ein heißes Pflaster. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu heftiger Kritik seitens der Spieler. Als 2024 das Thema um den PSN-Zwang bei Helldivers 2 hochkochte, verlor ein Community-Manager sogar seinen Job: Der Community-Manager von Helldivers 2 wurde jetzt doch gefeuert: Spieler wollen ihn zurück