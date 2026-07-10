„Wäre richtig angepisst“ – Helldivers 2 möchte Schummler hart bestrafen, aber sogar faire Spieler finden die Maßnahmen mies

Die Entwickler von Helldivers 2 wollen einer bestimmten Gruppe von Schummlern auf den Zahn fühlen, aber ausgerechnet von den fairen Spielern gibt es Kritik.

Was ist das für eine Initiative von Helldivers 2? Die Entwickler von Helldivers 2 haben in einem Post auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels angekündigt, dass sie Änderungen einführen wollen, mit denen sie Spieler bestrafen, die sich Über Credits erschummeln.

Über Credits sind in Helldivers 2 die (blaue) Währung, mit der ihr unter anderem neue Kriegsanleihen erwerben könnt. Kriegsanleihen sind die Battle Pässe, mit denen Helldivers 2 regelmäßig neue Waffen, Rüstungen und Ähnliches einführt. Über Credits können erspielt oder für reales Geld käuflich erworben werden.

Arrowhead habe seitens der Spieler das Feedback erhalten, dass es sich unfair anfühle, wenn sich jemand Über Credits erschummelt, während die fairen Spieler sich die Währung mühselig erspielen – doch nach der Ankündigung neuer Maßnahmen, liest sich das Spieler-Feedback GANZ anders.

Video starten Helldivers 2 im Trailer Autoplay

Was genau sind das für Maßnahmen? Die Entwickler führen Überwachungsmethoden ein, um verdächtige Über-Credit-Aktivitäten zu erkennen. Das System solle nun erkennen, wenn Über Credits in einer unrealistisch hohen Rate verdient werden.

Ziel der Maßnahmen seien „Cheater, Botter und Leute, die Automatisierungs- und Duplizierungs-Exploits nutzen, um Über-Credits in Raten aufzusaugen, die kein menschlicher Helldiver jemals auf legitime Weise erreichen könnte.“ Dabei sprechen sie von einer Rate, die erheblich höher sei als die höchsten jemals aufgezeichneten Einnahmen von fairen Spielern. Zudem gebe es nun Maßnahmen, um der Schummelei entgegenzuwirken – „direkt an der Quelle zu stoppen, bevor sie der Wirtschaft schaden können, in der ihr spielt“, heißt es in der Ankündigung.

Arrowhead betont, legitime Spieler seien von den neuen Maßnahmen nicht betroffen. Aber da hat ein Teil der Community schon jetzt seine Zweifel.

Das sagt die Community zu der Ankündigung? Auf Reddit wird die Ankündigung von Helldivers 2 harsch diskutiert. Viele Spieler kritisieren vor allem die Begründung, denn diese scheint ihnen nicht ganz ehrlich zu sein.

So heißt es in der Ankündigung, man wolle die Schummler stoppen, bevor sie „der Wirtschaft schaden“, in der die Spieler spielen. Helldivers 2 hat jedoch keine spielergetriebene Wirtschaft. Man kann nicht mit Über Credits handeln. Ein Spieler hat die Credits auf seinem Account und gibt sie aus, oder er hat sie nicht. Das betreffe niemanden, außer ihn selbst und Sony bzw. Arrowhead, meckern einige Nutzer. Sie stören sich daran, dass die Entwickler hier „so tun“, als würde das Nicht-Cheater betreffen, obwohl das nicht der Fall sei.

Das größere Problem sei für einige Spieler jedoch, dass die Maßnahme nun sei, Über-Credit-Schummler zu bestrafen, statt zu erkennen, dass die legitimen Farm-Methoden für die Währung schlecht seien und verbessert werden sollten. Das sei schließlich der Grund, weshalb die Leute erst anfangen, die Credits auf unfaire Weise zu sammeln.

Zudem fürchten viele Spieler, dass das System auch faire Spieler markieren und ggf. sogar bestrafen könnte. Etwa, wenn sich ein zufälliger Mitspieler als Cheater entpuppt und der ganzen Lobby haufenweise Über Credits spawnt. Ein Nutzer findet deutliche Worte:

„Ich finde, das ist ein riesiges Problem. Wenn ein Cheater meinem Squad beitritt, mir, idk, 10K Über Credits gibt und ich dann für etwas gebannt werde, worauf ich nicht einmal Einfluss hatte, wäre ich richtig angepisst.“

Was sagt ihr zu den angekündigten Maßnahmen? Habt ihr auch die Sorge, dass das legitime Spieler betreffen könnte? Schreibt es uns in die Kommentare!

Weitere schlechte Nachrichten gibt es auch für den Film, der zu Helldivers erscheinen soll. Noch vor dem Start der Dreharbeiten hat das Projekt bereits seinen größten Namen verloren: Noch vor Drehstart verliert der Film zu Helldivers 2 seinen Star aus Game of Thrones, Sony muss jetzt schnell Ersatz finden