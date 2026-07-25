Neues Spiel auf Steam mixt Palworld und Helldivers 2, ist noch abgedrehter als es klingt

Mit Pax Autocratica erscheint auf Steam bald ein neues Spiel im Early-Access, das Colony-Sim und FPS-Roguelite verbindet und euch euer eigenes totalitäres Regime im Stil von Helldivers 2 aufbauen lässt.

Was ist das für ein Spiel? Pax Autocratica stammt vom Entwicklerstudio Multiverse und erscheint am 10. August 2026 im Early Access auf Steam. Das Spiel bezeichnet sich selbst als düster-satirischen Hybrid aus Colony-Sim und FPS-Roguelite und lässt euch das größte Regime der Geschichte errichten.

Ihr baut dafür eine Kolonie im zersplitterten Tyris-System auf, sammelt Ressourcen, rekrutiert Bürger und handelt mit umherziehenden Händlern. Jede politische Entscheidung formt dabei eure Gesellschaft, zum Guten oder zum Schlechten.

Parallel dazu schickt ihr eure Truppen in Gefechte aus der Ego-Perspektive, die von kleinen Scharmützeln bis zu großangelegter mechanisierter Kriegsführung eskalieren. Ob ihr dabei mit Angst und Überwachung regiert oder als doch eher wohlwollender Anführer, bleibt ganz euch überlassen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Pax Autocratica sehen:

Video starten Pax Autocratica zeigt im Trailer wie verrückt der Genre-Mix aussieht und verrät den Release-Zeitraum Autoplay

Zwei Genres, ein abgedrehtes Spiel

Was hat das mit Palworld und Helldivers zu tun? Die Kolonie-Seite von Pax Autocratica erinnert stark an Palworld. Ihr weist euren Bürgern Aufgaben wie Bergbau, Sammeln, Forschen oder die Herstellung von Waffen und Vorräten zu und formt so aus einer Handvoll Überlebender eine straff organisierte Basis.

Die Kämpfe wiederum spielen sich wie bei Helldivers 2. Aus der Ego-Perspektive stürzt ihr euch in Schlachten voller Projektile, Laser und Fahrzeuge, während Elitegegner und Sektorherrscher das Feld mit Kugeln, Raketen und Artillerie überfluten.

Auch thematisch liegt der Vergleich zu Helldivers nahe. Statt für die propagandagetriebene Über-Erde zu kämpfen, baut ihr in Pax Autocratica euer eigenes Regime auf und formt Bürger durch Angst, Propaganda und Überwachung, bis aus stillem Dissens offener Aufstand wird.

Welche Roguelite-Elemente gibt’s? In jeder Expedition sammelt ihr sogenannte Kerne, mit denen ihr stärker werdet und tiefer in feindliches Gebiet vordringen könnt. Waffen-Kerne verändern das Handling eurer Ausrüstung, Kombinations-Kerne schaffen Synergien zwischen verschiedenen Kernsets.

Andere Kerne stärken die Truppen an eurer Seite oder verwandeln sie in Opferschilde für euer eigenes Überleben. Dadurch wird jeder Lauf zu einer eigenen kleinen Kriegsmaschine, die ihr euch passend zu eurem Spielstil zusammenbaut.

Was haltet ihr von dem bunten Genre-Mix? Glaubt ihr, das kann was werden, oder klingt die Kombination zu wild, um gut zu werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Palworld ist gerade erst in die Vollversion gestartet und überzeugt dabei viele Fans: Palworld hat den Plan, zu einem großen Franchise zu werden, will zahlreiche Ableger veröffentlichen