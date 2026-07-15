Palworld hat schon jetzt 40 Millionen Spieler, soll durch mehrere Spinoffs und geheime Projekte großes Universum bilden

Palworld feiert gerade den vollen Release mit Version 1.0. Doch neben dem Hauptspiel sind noch zahlreiche weitere Spin-offs aufgeplant.

Was ist noch geplant? In einem Interview mit Game8 sprach John Bucky Buckley über die Zukunft von Palworld und welche weiteren Projekte sonst noch so geplant sind. Da Palworld kein Live-Service-Game sei, wolle man sich nicht dauerhaft an das Spiel binden, sondern das Franchise weiter ausbauen.

Dazu würden folgende Projekte zählen:

Palfarm, dessen Erscheinungsdatum noch unbekannt ist

Die Visual Novel „More Than Just Pals“, die eigentlich als April-Scherz gedacht war

Palworld Mobile, das gerade in Arbeit ist

Andere kleine geheime Projekte, von denen allerdings nicht alle umgesetzt werden

Die Spiele seien deshalb in Entwicklung, weil der Bedarf in Palworld nicht gedeckt werden würde oder weil die Spieler danach verlangen würden. Im Hauptspiel fehlen beispielsweise Cozy- oder Dating-Aspekte. Das Team ziehe dabei mehrere Möglichkeiten in Betracht.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Palworld soll ein IP-Ökosystem werden

Woher kommen die großen Ambitionen? In den letzten 2,5 Jahren hat sich Palworld zu einem Titel mit großer Spielerbasis entwickelt. Noch vor dem vollen Release konnten die Entwickler eine Spielerbasis von 40 Millionen aufbauen (zu lesen auf X).

Und genau auf diese Basis will das Entwickler-Team hören. Die Wünsche der Spieler seien das, was der Antrieb für neue Games ist. Alles hänge wirklich davon ab, in welche Richtung die Fans Palworld wachsen sehen wollen. Die IP solle dabei stetig größer werden.

Einen lustigen Kommentar können sich die Fans auf Reddit nicht verkneifen. Ein User schlägt vor, in Zusammenarbeit mit Larian ein D&D-inspiriertes Rollenspiel zu entwickeln.

Außerdem wolle das Team nicht mehr bei Palworld bleiben. Es sei ein umfangreiches Spiel und reize bereits jetzt die technischen Möglichkeiten bis zum Äußersten aus.

Solltet ihr selbst gerade erst mit Palworld 1.0 begonnen haben, stellt euch vermutlich einige Fragen. Besonders das Ressourcen-Sammeln und die Zucht sind gefragte Themen in der Community. Auf MeinMMO findet ihr die passenden Guides zu euren Fragen: Palworld Guides: Alle Tipps, Tricks und Pals in der Übersicht – Jetzt mit PS5