Banana klettert auf Platz 1 bei Steam – Entwickler sagt: „Wir sind kein Betrug!“, hat aber Betrüger im Team

In Horizon: An American Saga soll die Zeitspanne der Besiedlung des Westens in Amerika sein. Zeitlich spielt die Reihe vor und nach dem Bürgerkrieg.

Bei einem „Pump and Dump“ wird der Wert eines virtuellen Gegenstands künstlich in die Höhe getrieben, etwa durch Social-Media-Artikel. Aber wenn der Gegenstand dann einen hohen Wert erreicht hat, stößt die Person hinter dem Gegenstand eine extrem große Menge des Gegenstands ab, der angeblich so wertvoll und selten ist. Er macht dabei einen Reibach, aber der Wert des Gegenstands fällt extrem ab, weil es viel mehr Angebot als Nachfrage gibt, wodurch alle ihr investiertes Geld verlieren – außer dem Mann hinter dem Scam.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Heute, am Donnerstag, dem 20.06., war es so weit: Das umstrittene Spiel „Banana“ überholte Counter-Strike 2 und ist das meistgespielte Spiel auf der PC-Plattform Steam. Der Mann hinter dem Spiel beteuert: Man sei kein Betrug. Dabei hatte man aber einen Betrüger im Team, von dem man sich nun – angeblich einvernehmlich – getrennt hat.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to