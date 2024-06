Horror-Legende Stephen King wurde überredet, einen Film zu schauen, den viele schlecht finden – Und er ist begeistert

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Die Hexe ist die neue Klasse in Path of Exile 2; zeigt im Gameplay-Trailer, was sie kann

Wie kommt der Film an? Im Wasser der Seine kletterte an die Spitze der Netflix-Charts. Dennoch hat der Hai-Film auch mit schlechten Bewertungen zu kämpfen. Auf Rotten Tomatoes wird der Film mit einem Score von 35 % bei den Zuschauern abgestraft. Der Film kommt bei IMDb auf 5,3 Sterne bei über 12.000 Bewertungen.

Regelmäßig teilt Stephen King mit seinen Followern auf X/Twitter Empfehlungen für Filme, Serien, Bücher und sogar Musik. Er hat bereits Sci-Fi-Serien wie zum Beispiel 3 Body empfohlen und Filme wie Godzilla Minus One und The Coffee Table . Auch MeinMMO-Autor Niko Hernes ist begeistert von Godzilla Minus One und hatte nach langer Zeit endlich wieder Gänsehaut .

Um welchen Film geht es? Im Wasser der Seine ist ein französischer Hai-Horror-Film, der weltweit am 5. Juni 2024 auf Netflix Premiere feierte. Es geht um einen mutierten Hai, der die Vorbereitungen für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris durcheinanderbringt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to