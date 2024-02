Christopher Nolan erklärt, warum er von einem Satz aus Batman: The Dark Knight geplagt wird

In einem Interview verriet der Regisseur Christopher Nolan, dass ihn der wichtigste Satz aus dem Batman-Film The Dark Knight immer noch plage und erklärte auch, warum.

Gegenüber Deadline sprachen Christopher Nolan und Cillian Murphy am 21. Februar 2024 über den erfolgreichen Blockbuster Oppenheimer und andere Projekte.

Hierbei offenbarte der Regisseur, warum ihn immer noch der bekannteste Satz aus dem Batman-Film The Dark Knight verfolge, der lautet: „You either die a hero or you live long enough to become the villain.“ Das heißt übersetzt: „Entweder du stirbst als Held oder du lebst lang genug, um der Bösewicht zu werden“.

Der Satz wurde im Film von der Figur Harvey Dent gesagt, der dann im Verlauf des Films zum Batman-Schurken Two-Face wird.

„Das macht mich fertig, denn es ist der Satz, der am meisten nachhallt“

„Ich werde von einem Satz aus The Dark Knight geplagt, und ich werde von ihr geplagt, weil ich ihn nicht geschrieben habe“, erklärte Christopher Nolan in dem Interview.

Denn sein Bruder Jonathan war derjenige, der die Idee für das ikonische Zitat hatte. Obendrein konnte der Regisseur zunächst auch wenig mit der Aussage anfangen. Er erzählte:

„Das macht mich fertig, denn es ist der Satz, der am meisten nachhallt. Und zu der Zeit habe ich ihn nicht einmal verstanden. […] Ich habe das in seinem Entwurf gelesen und dachte: ‘Na gut, ich behalte es drin, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Ist das echt ein Ding?’“

Erst später erkannte er die Wahrheit und Wichtigkeit hinter dieser Aussage, wie der Regisseur erklärte: „Und im Laufe der Jahre, seit dieser Film herauskam, scheint er immer wahrer zu werden. In dieser Geschichte ist es genau das. Bauen sie auf, reißen sie nieder. So behandeln wir die Menschen.“

