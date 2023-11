Die Serie zur Mörderpuppe hat alles, um der perfekte Trash zu werden – Doch sie ist überraschend gut 

Wer Spaß an wertigen Kills und an absurden Geschichten einer mordenden Puppe mit losem Mundwerk hat, der wird hier den Spaß seines Lebens haben. Wer aber richtigen Horror erwartet, der sollte eher auf solche Serien zurückgreifen:

Die Kills selbst sind blutig, handwerklich gut anzusehen. Durch Chuckys Körper sind sie auch durchaus kreativ umgesetzt und machen Spaß. Es ist nie wirklich gruselig, aber als Element in einer Horror-Komödie funktionieren diese Szenen perfekt, schweifen aber auch nie in alberne Gefilde ab.

So wie er sich bewegt und das in Szene gesetzt wird, wirkt er wirklich wie eine Puppe, die sich durch Voodoo bewegt. Die Stimme von Chucky ist Brad Dourif, der ihn schon seit dem Original spricht. Nur im fürchterlichen Reboot von 2019 wird Chucky von Mark Hamil gesprochen.

Klingt alles bisher nach einer vielleicht spaßigen Trash-Garantie, doch was mich völlig überrascht hat, ist, wie wertig die Serie aussieht. Schaut man sich Chucky rein oberflächlich an, dann sieht die Serie recht gut aus. Es gibt zwar den Einsatz von CGI, der Star der Serie wird aber von Puppenspielern bewegt und gespielt.

Chucky übernimmt am Anfang der Serie erstmal die Rolle eines bösen Teufels auf der Schulter. Er will Jake dazu bringen, einen Mord zu begehen. Schnell mischt sich Chucky aber auch direkt in das Chaos der Highschool ein.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Ich mag Trash-Filme und Serien. Vor allem im Horror-Bereich sind sie oft unglaublich unterhaltsam und haben Qualitäten, die man so gar nicht erwartet. Und so startete ich auch die erste Staffel von Chucky – doch ich bekam wenig Trash, dafür überraschend viel Qualität.

Für die Serie braucht man kein Vorwissen der Filme, man sollte wissen was Chucky ist. Man kann die Serie jeodch auch ohne genießen. Sollte man die Filme gesehen haben, erwartet einen aber viel Liebe und Respekt für die über 30 Jahre alte Filmreihe. Das liegt auch daran, dass der Erfinder von Chucky, Don Mancini, an der Serie beteiligt ist.

Insert

You are going to send email to