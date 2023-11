Vorsicht, der neue Killer bei Dead by Daylight ist klein, aber so gemein

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Wenn ihr nicht genau wisst, welcher Killer am besten zu euch in Dead by Daylight passt, schaut in dieser Liste vorbei:

Wann erscheint Chucky im Spiel? Ab dem 28. November 2023 wird die Mörderpuppe in Dead by Daylight auf sämtlichen Plattformen des Spiels verfügbar sein.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Offizieller Trailer zu Mörderpuppe Chucky in Dead by Daylight

Hier seht ihr den offiziellen Trailer zu Chucky in Dead by Daylight:

Noch diesen Monat wird Chucky als Killer im neuen Kapitel von Dead of Daylight hinzugefügt, wie Entwickler und Publisher Behavior Interactive heute, am 8. November 2023, bekannt gab.

Insert

You are going to send email to