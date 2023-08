Dead by Daylight: Überlebende bekommen Flammenwerfer, um das Alien zu bekämpfen

Das nächste Kapitel von Dead by Daylight wurde enthüllt. Doch die Überlebenden wehren sich. Sie können das Alien mit Flammenwerfern abwehren.

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Spiel. Der Killer ist die mächtige, unaufhaltsame Macht, während die Überlebenden in der Überzahl sind, sich aber kaum wehren können. Das wird sich bald ändern – zumindest im Kampf gegen den neusten Killer, den Xenomorph, den die meisten wohl als „Alien“ kennen.

Der Xenomorph ist stark an die Fähigkeiten des Alien aus den ersten beiden Filmen angelehnt. Die wichtigste Fähigkeit ist „Hidden Pursuit“. An 7 verschiedenen Kontrollstationen kann das Alien in ein Tunnel-System hinabtauchen und von dort sehr schnell an alle anderen Kontrollstationen wandern, um dort wieder aufzutauchen. Während der Alien im Tunnel-System ist, wird der Läufer-Modus rasch aktiviert und das Auftauchen aus einem Tunnel zeigt alle Überlebenden in direkter Nähe mit einem Killer-Instinkt-Effekt an.

Die zweite Fähigkeit des Alien ist größtenteils passiv und baut sich nebenbei auf. Wenn die Fähigkeit voll ist, wechselt das Alien in den „Läufer-Modus“. Hier rennt es auf allen Vieren und ist somit kleiner und hat einen geringeren Terror-Radius. Gleichzeitig kann es aber eine Schwanz-Attacke einsetzen, die eine recht hohe Reichweite hat und sogar über Paletten und kleinere Hindernisse hinweg treffen kann.

Wie funktionieren die Flammenwerfer? Die Überlebenden können von jeder Kontrollstation aus ein Flammenwerfer-Geschütz beanspruchen und dieses aufstellen. Sobald der Killer im Läufer-Modus den Bereich des Flammenwerfers betritt, beginnt dieser zu feuern. Bereits wenige Sekunden des Feuerangriffs reichen, um den Läufer-Modus des Killers zu beenden.

Wenn ein Flammenwerfer-Geschütz das Alien aus dem Läufer-Modus schießt oder zu lange feuert, dann überhitzt es und muss repariert werden.

Das Alien kann die Geschütze allerdings auch angreifen und vernichten. Das kostet ein klein wenig Zeit, kann aber dafür sorgen, dass es den Läufer-Modus nicht verliert.

Der YouTuber Otzdarva zeigt in seinem Video die Fähigkeiten und Animationen des Alien im Detail:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Perks des Xenomorph

Das Alien kommt natürlich auch mit drei eigenen Perks daher, die zu Beginn nur für den Xenomorph zur Verfügung stehen. Die Perks können aber auch von allen anderen Killern gelernt werden, wenn man das Prestige-System nutzt. Die 3 Perks des Xenomorph sind:

Ultimate Weapon – Wenn ihr einen Schrank öffnet, aktiviert sich der Perk für 30 Sekunden. Überlebende, die euren Terror-Radius betreten, schreien auf, offenbaren ihre Position und leiden für 30 Sekunden an Blindheit. Dieser Perk löst dann eine Abklingzeit von 40 / 35 / 30 Sekunden aus.

– Wenn ihr einen Schrank öffnet, aktiviert sich der Perk für 30 Sekunden. Überlebende, die euren Terror-Radius betreten, schreien auf, offenbaren ihre Position und leiden für 30 Sekunden an Blindheit. Dieser Perk löst dann eine Abklingzeit von 40 / 35 / 30 Sekunden aus. Rapid Brutality – Ihr könnt nicht länger von Mordlust profitieren. Wenn ihr einen Überlebenden mit einer normalen Attacke trefft, erhaltet ihr 5 % Hast für 8 / 9 / 10 Sekunden.

– Ihr könnt nicht länger von Mordlust profitieren. Wenn ihr einen Überlebenden mit einer normalen Attacke trefft, erhaltet ihr 5 % Hast für 8 / 9 / 10 Sekunden. Alien Instinct – Dieser Perk wird aktiv, wenn ihr einen Überlebenden aufhängt. Ihr seht die Aura des am weitesten entfernten Überlebenden für 5 Sekunden und dieser Überlebende ist für 16 / 18 / 20 Sekunden ahnungslos.

Die Perks von Ellen Ripley

Auch die Überlebende Ellen Ripley kommt mit drei eigenständigen Perks daher. Wie üblich kann sie die Perks zu Beginn nur selbst nutzen, über das Prestige-System können die Perks aber auch für alle anderen Überlebenden freigeschaltet werden. Ihre drei Perks sind:

Lucky Star – Wenn ihr euch in einem Schrank versteckt, wird der Perk aktiviert. Für 10 Sekunden hinterlasst ihr keine Blutspuren und eure Schmerzenslaute werden unterdrückt. Wenn ihr den Schrank verlasst, seht ihr alle anderen Überlebenden und die Aura des nächsten Generators für 10 Sekunden. Der Perk löst danach eine Abklingzeit von 40 / 35 / 30 Sekunden aus.

– Wenn ihr euch in einem Schrank versteckt, wird der Perk aktiviert. Für 10 Sekunden hinterlasst ihr keine Blutspuren und eure Schmerzenslaute werden unterdrückt. Wenn ihr den Schrank verlasst, seht ihr alle anderen Überlebenden und die Aura des nächsten Generators für 10 Sekunden. Der Perk löst danach eine Abklingzeit von 40 / 35 / 30 Sekunden aus. Chemical Trap – Nachdem ihr einen Generator um 70 % / 60 % / 50 % repariert habt, aktiviert sich dieser Perk. Während ihr neben einer umgefallenen Palette steht, drückt die „Aktive Fähigkeit“-Taste um eine Falle zu installieren, die für 100 / 110 / 120 Sekunden bestehen bleibt. Die Aura der präparierten Falle wird allen Überlebenden angezeigt. Wenn der Killer diese Palette zerstört, explodiert die Falle und er wird für 4 Sekunden um 50 % verlangsamt.

– Nachdem ihr einen Generator um 70 % / 60 % / 50 % repariert habt, aktiviert sich dieser Perk. Während ihr neben einer umgefallenen Palette steht, drückt die „Aktive Fähigkeit“-Taste um eine Falle zu installieren, die für 100 / 110 / 120 Sekunden bestehen bleibt. Die Aura der präparierten Falle wird allen Überlebenden angezeigt. Wenn der Killer diese Palette zerstört, explodiert die Falle und er wird für 4 Sekunden um 50 % verlangsamt. Light Footed – Dieser Perk ist aktiv, solange ihr bei voller Gesundheit seid. Eure Schritte erzeugen keinerlei Geräusche. Dieser Perk geht löst eine Abklingzeit von 28 / 24 / 20 Sekunden aus, nachdem ihr eine hastige Aktion ausführt.

Was steckt sonst noch im Patch? Abgesehen von den beiden neuen Charakteren gibt es auch eine neue Map, die „Nostromo Wreckage“. Diese dürften Fans des Alien-Franchise bereits kennen, denn es ist die Ruine des Raumschiffes, die im ersten Alien-Film Schauplatz der Handlung ist. Film-Fans werden einige Orte erkennen, die auch im Film genau so ausgesehen haben.

Wie gefällt euch das Alien und das neue Kapitel im Allgemeinen?