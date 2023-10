Neue Horror-Miniserie auf Netflix kommt richtig gut an, ist perfekt für Halloween

Auf Netflix startete gestern die Miniserie Der Untergang des Hauses Usher. Dabei handelt es sich um eine Horror-Serie, die die perfekte Abendunterhaltung für Halloween sein könnte. Die Prämisse rund um die Serie klingt nämlich vielversprechend.

Worum geht es in Der Untergang des Hauses Usher?

Die Geschichte basiert auf den Werken von Edgar Allan Poe

Die Geschwister Roderick Usher und Madeline Usher verhelfen einem Pharmaunternehmen durch korrupten Opioidhandel zum Erfolg

Roderick ist Vater von sechs Kindern mit fünf verschiedenen Frauen

Der Familienvater wird eines Tages von der mysteriösen Gestaltwandlerin Verna heimgesucht

Die Erben der Familien-Dynastie, also seine Kinder, kommen plötzlich nach und nach ums Leben

Die Serie ist seit gestern auf Netflix und eignet sich deshalb bestens für einen bevorstehenden Halloween-Abend. Allerdings müsst ihr nicht nur einen Abend, sondern eher einen ganzen Tag für die Serie einplanen.

Die Miniserie besteht nämlich aus acht Episoden mit einer Länge von je rund einer Stunde. Die erste Folge leitet in die Handlung ein und die letzte Folge führt zu einem Abschluss der Geschichte. In den anderen sechs Folgen werden die Tode der Erben thematisiert.

Die Serie stammt von Mike Flanagan, der schon 2018 mit der Netflix-Serie Spuk in Hill House bewiesen hat, dass er ein Händchen für Horrorserien hat. Spuk in Hill House kommt auf der Wertungsplattform Rotten Tomatoes auf 93 von 100 %, bei Der Untergang des Hauses Usher sind es momentan 90 % bei 72 Rezensionen (Stand: 13.10.2023, 12:51 Uhr).

Wollt ihr euch selbst ein Bild von der gruseligen Serie machen, könnt ihr in den folgenden Trailer reinschauen:

Mike Flanagan hielt sich an Edgar Allan Poes Werke

Andere Serien, mit denen Mike Flanagan Erfolg hatte, waren Spuk in Bly Manor, Midnight Mass und Gänsehaut um Mitternacht. In all seinen Werken werden übernatürliche Phänomene und Gestalten wie Vampire, Geister und Traumata eingebunden.

In Der Untergang des Hauses Usher basiert jeder Tod auf einem anderen Werk von Edgar Allan Poe. In der Serie werden moderne Themen wie Künstliche Intelligenz, Betäubungsmittel und medizinische Tierversuche behandelt.

Auch abseits der Story hat sich Flanagan von Poe inspirieren lassen. Während der ersten Folge spielt direkt zum Beginn der Episode der Song „Another Brick in the Wall“. Das Lied spielt auf die Geschichte „The Cask of Amontillado“ an, bei der ein Mann von seinen Rivalen hinter einer Steinmauer im Keller seines Hauses gefangen halten wird.

Selbst die Kinder von Roderick sind alle nach Charakteren benannt, die in den Geschichten und Gedichten des Schriftstellers vorkamen. Es gibt noch viele solcher Beispiele, die zeigen, wie viel Liebe zum Detail Flanagan in die Serie gesteckt hat.

So wird die Serie bewertet

Was wird gelobt, was kritisiert? Es sei Flanagan gut gelungen, die Werke von Poe in eine Serie zu verfrachten. Das Writing und der Cast an Schauspielern seien gut gelungen. Als Stärken werden außerdem die Atmosphäre und der schwarze Humor genannt.

Was einigen Kritikern nicht gefällt, ist das Tempo der Story. Die Rückblenden zur Geschichte der Zwillinge seien zu langatmig und auch das Ende würde mit seinem langen Vortrag „zum Scheitern des Horrordramas“ führen. Die Anzahl der Jumpscares sei zudem zu hoch (via rottentomatoes.com).

Sollte euch die Serie zu gruselig sein, könnten diese Filme eine gute Alternative sein: 5 Gruselfilme ab 6, die ihr an Halloween mit der ganzen Familie schauen könnt