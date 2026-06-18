Legendäre Horror-Ikone kehrt zurück, wird von neuem Star des Genres wiederbelebt

Curry Baker feiert mit seinem Horrorfilm Obsession gerade einen großen Erfolg. Das nächste Projekt befindet sich bereits in Planung und sorgt für die Rückkehr einer Ikone, die mit ihrer Kettensäge für Angst und Schrecken sorgt.

Fans von Horrorfilmen haben derzeit Grund zur Freude. Mit Backrooms und Obsession gibt es gerade zwei Genre-Vertreter von noch jungen Gen-Z-Regisseuren, die in erster Linie über das Internet bekannt wurden.

Curry Baker, der Regisseur von Obsession, arbeitet jetzt bereits an seinem nächsten, großen Projekt. Das renommierte Studio A24 hat ihn für ein Reboot des Klassikers Texas Chainsaw Massacre an Bord geholt.

Der Film von Tobe Hooper, der 1974 erschien, hat bis heute acht weitere Streifen hervorgebracht, bei denen es sich um Fortsetzungen, Prequels oder Remakes handelt.

Und nun soll ein weiterer Versuch unternommen werden, den legendären Killer Leatherface auf die Leinwand zu bringen. Curry Baker, der das Ganze inszeniert, erklärt jetzt, was sein Vorhaben mit dem Franchise ist – und was für einen Film er auf keinen Fall drehen möchte.

Obsession hat MeinMMO-Redakteur Niko bereits das Fürchten gelehrt – hier seht ihr den Trailer:

Video starten Der 1. Trailer zum Horrorfilm Obsession lässt einen Mann seinen größten Wunsch bereuen Autoplay

Horror für eine neue Generation

Was hat Baker vor? Im Interview mit The Hollywood Reporter sprach der 26-jährige Regisseur über das Projekt. Es gibt zwar noch kein Drehbuch und Details zur Geschichte sind bislang unter Verschluss, doch über seine Herangehensweise erzählt Baker Folgendes:

Ich hätte kein Interesse daran, wenn ich nicht glauben würde, dass ich einen Ansatz finden könnte, der frisch und neu wirkt und gleichzeitig das Original respektiert. Der Kanon selbst ist sehr uneinheitlich, daher gibt es nicht viel, dem man treu bleiben könnte, außer dem Original. Ich möchte einer neuen Generation von Menschen Angst einjagen und ihnen das Gefühl vermitteln: „Was wäre, wenn du mit deinen Freunden einen Roadtrip machen würdest und dir genau das passieren würde?“

Baker erklärt weiter, er wolle die „Ungeschliffenheit und die Bodenständigkeit des Originals“ einfangen. Tatsächlich war der Erstling von Tobe Hooper ein waschechter Indie-Film, der laut The Numbers mit einem Budget von nur 140 Millionen US-Dollar (inflationsbereinigt etwa 950 Millionen US-Dollar) auskam und dem man anmerkte, dass er mit einfachen, aber effektiven Mitteln entstanden ist.

Zum Vergleich: Obsession von Curry Baker kostete in der Produktion knapp 1 Million US-Dollar (via The Numbers).

Als Vorbereitung habe sich der Regisseur die anderen Filme des Franchise genau angesehen und dabei für sich festgestellt, was er in seiner Version nicht haben will:

Manche dieser Filme laufen einfach darauf hinaus, dass ein Typ mit einer Kettensäge jemanden durch die Gegend jagt. Ein reiner Verfolgungsfilm funktioniert einfach nicht. Die verstecken sich in einer Scheune. Das wird mit der Zeit langweilig. Und ich kaufe das einfach nicht ab – eine Kettensäge ist laut, aber die hören sie nicht? Ich hasse es, wenn man einen Film sieht und sich denkt: „Mach doch einfach das [stattdessen].“

Wie genau die Frischzellenkur für das Franchise gelingen soll, hat Baker noch nicht verraten. Aber es ist zu erwarten, dass das Drehbuch zumindest versucht, neue Wege mit Leatherface zu gehen. Was sind eure Erwartungen an ein Reboot von Texas Chainsaw Massacre? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Da das Drehbuch erst geschrieben wird, gibt es derzeit auch noch keinen Termin für den Release des Films. Vor 2027 solltet ihr aber nicht rechnen, auch 2028 ist möglich, da Baker zuvor noch an der Fertigstellung eines anderen Streifens namens Anything But Ghosts arbeitet. Wer jetzt Lust auf mehr Grusel hat, kann hier vorbeischauen: 10 Horrorfilme, die alle Fans von gruseligen Geschichten gesehen haben sollten