Die 2. Beta zu Monster Hunter Wilds ist jetzt live – Das müsst ihr beachten, wenn ihr euren Charakter behalten wollt

Es ist so weit und ihr könnt zum zweiten Mal in die Beta von Monster Hunter Wilds eintauchen. Wer besonders an seinem erstellten Jäger hängt, kann ihn auch in die Vollversion mitnehmen. Dazu müsst ihr aber einiges beachten.

Was ist die Beta? Bei der zweiten Open Beta zu Monster Hunter Wilds handelt es sich um einen Stresstest, bei dem es interessierten Spielern möglich ist, vorab in das Spiel zu schauen. Die Beta findet in zwei Phasen statt:

Die erste findet vom 07. Februar 2025, 4:00 Uhr bis zum 10. Februar, 3:59 Uhr statt

Die zweite Phase beginnt am 14. Februar, 4:00 Uhr und endet am 17. Februar, 3:59 Uhr

In der Beta könnt ihr nicht nur die Grundfunktionen des Spiels und einige Jagden testen, sondern natürlich auch euren Charakter und euren Palico erstellen. Im Anschluss der Beta könnt ihr sie dann nahtlos in die Vollversion übertragen. Dabei gibt es einiges zu beachten.

Im neusten Trailer seht ihr übrigens erstmals die Eissplitterklippen und ein altbekanntes Monster:

So nehmt ihr euren Charakter mit in die Vollversion

Darauf müsst ihr achten: Zuerst ist es wichtig zu wissen, dass ihr lediglich euren Charakter und euren Palico übertragen könnt. Jeglicher Fortschritt oder gesammelte Gegenstände werden nicht übernommen. Dafür könnt ihr dann zu Release direkt mit eurem vorher erstellen Jäger durchstarten und müsst nicht noch erst Zeit im Charaktereditor verbringen.

Während der Beta könnt ihr euren Charakter und euren Palico beliebig oft anpassen und verändern. Allerdings sollte euch bewusst sein, dass manche Design-Elemente im fertigen Spiel eventuell anders aussehen könnten, da Verbesserungen und Anpassungen der Vollversion noch nicht in der Beta enthalten sind.

Habt ihr euren Charakter verändert, solltet ihr das Spiel auf jeden Fall noch einmal mit ihm starten, bevor ihr es schließt, da es sonst zu Fehlern in der Übertragung auf den Server kommen kann.

Bei einigen Spielern kam es in der ersten Beta vor, dass sie nicht in der Lage waren, ihre Daten auf den Server zu übertragen. Dies kam vor allem bei Spielern vor, die ihren Jäger mit der Option „Charakter bearbeiten“ im Bildschirm „Wähle Speicherdaten“ verändert haben. Der Fehler entstand in erster Linie bei Spielern, die nach der Anpassung das Spiel geschlossen hatten, ohne die Speicherdaten auszuwählen.

Was, wenn man den Fehler in der ersten Beta hatte? Wer dem Fehler in der ersten Beta begegnet ist, sollte noch einmal an der zweiten Beta teilnehmen, um den Fehler zu beheben. Spieler sollten dann noch einmal gegebenenfalls ihren Charakter anpassen und das Spiel mindestens ein weiteres Mal mit ihm starten, bevor sie es schließen.

Bei manchen liegt das Design des Charakters eventuell noch auf der Hardware, sodass ihr das Spiel dann nur noch einmal mit dem Jäger starten müsst, um die Daten übertragen zu können.

Wer sich dieses Wochenende oder zu der zweiten Betaphase wieder in die Jagd stürzen möchte, kann sich auch an einigen neuen Inhalten austoben. Mit an Bord ist dieses Mal auch ein Monster, das erfahrenen Jägern bekannt vorkommen könnte und Neulinge vor besondere Herausforderungen stellen wird: In der 2. Beta von Monster Hunter Wilds stellt ihr euch einem besonders frechen Gegner, auf den ihr nicht hereinfallen solltet