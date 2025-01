Monster Hunter Wilds: Die besten neuen Monster im Ranking

Ajarakan ist extrem aggressiv. Er ist sehr stark und zeigt das auch gern bei jeder Gelegenheit, indem er sich selbst entzündet und Bodenwellen und Explosionen erzeugt. Dabei fordert er nicht nur seine Verfolger zum Kampf auf, sondern legt sich auch gern mit anderen Monstern an, was zu spannenden Auseinandersetzungen führt.

Mit Uth Duna zieht ein neuer Leviathan in den Karminwald. Mit seinem Design, das an einen Regenbogenfisch erinnert, mag er zunächst hübsch wirken, macht es seinen Jägern aber nicht besonders leicht. Er nutzt seine Körperflüssigkeiten, um einen Schleier über seinen Körper zu bilden, der ihn schützt.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Wir haben uns die neuen Monster einmal genauer angeschaut und uns gefragt, was sie so besonders macht und welche herausstechen. Dabei sind uns 5 im Gedächtnis geblieben, entweder durch ihr Design oder durch ihre Fähigkeiten, die sie mitbringen. Oder auch beides.

Mit Monster Hunter Wilds verfolgen die Entwickler in vielerlei Hinsicht einen etwas anderen Ansatz als in vorherigen Teilen . Das schlägt sich offenbar auch in den neuen Monstern nieder – denn unter ihnen befinden sich einige, die ihren ganz eigenen Flair mit sich bringen.

Am 28. Februar 2025 ist es so weit und Monster Hunter Wilds erscheint auf den heimischen Bildschirmen. Mit dem neuen Titel ziehen neben altbekannten Monstern auch gänzlich neue Gegner ein. Die interessantesten von ihnen hat MeinMMO für euch im Ranking.

