Wir haben euch nach eurer Lieblings-Waffe in Monster Hunter Wilds gefragt und festgestellt: Ihr seid gerne Anime-Helden

MeinMMO wollte von euch wissen, mit welcher Waffe aus Monster Hunter Wilds ihr am liebsten auf Jagd geht. Das Rennen um das Siegertreppchen war spannend und wir haben nun die Auflösung für euch parat.

Was war das für eine Umfrage? In unserer Umfrage wollten wir von euch wissen, welche der 14 Waffen in Monster Hunter eure liebste ist. Insgesamt gab es 1.955 Stimmen, die ihr jeweils für euren Favoriten abgegeben habt.

Dabei fällt auf: Anscheinend seid ihr gern Anime-Helden, denn die oberen Ränge passen wirklich gut dazu.

Hier seht ihr den neusten Trailer zu Monster Hunter Wilds:

Eure Lieblings-Waffe aus Monster Hunter im Community-Ranking

Zunächst einmal scheint ihr alle Waffen irgendwo zu mögen, denn jede von ihnen hat mindestens 40 Stimmen erhalten, was immerhin mehr als 1 % der Gesamtstimmen ausmacht. Ebenso nimmt die Anzahl der Stimmen zu den unteren Plätzen kontinuierlich ab, sodass es keine klaren Verlierer gibt.

Nun aber zu eurem Ranking der Plätze 10 – 4:

Platz 10: Jagdhorn (4 % mit 76 Stimmen)

Platz 9: Gewehrlanze (5 % mit 90 Stimmen)

Platz 8: Insektenglefe (7 % mit 141 Stimmen)

Platz 7: Morph-Axt (8 % mit 147 Stimmen)

Platz 6: Bogen (9 % mit 171 Stimmen)

Platz 5: Großschwert (9 % mit 182 Stimmen)

Platz 4: Doppelklingen (10 % mit 189 Stimmen)

Schild und Schwert haben einen Einzug ins Ranking knapp verpasst. Mit nur 11 Stimmen mehr wäre das euer Platz 10 geworden.

Danach folgen das schwere Bogengewehr und die Lanze, knapp gefolgt vom Schlusslicht, dem leichten Bogengewehr. Man könnte fast meinen, dass ihr lieber im Nahkampf draufhaut, anstatt eurem Gegner aus der Ferne zuzusetzen.

Nun kommen wir aber zu euren Top 3, die wir euch auch noch einmal genauer vorstellen wollen.

Platz 3: Energieklinge

Ergebnis: 10% mit 197 Stimmen

Eine Waffe – zwei Modi. Mit der Energieklinge bekommt ihr gleich zwei Spielstile vereint, einen defensiven, in dem ihr Energie sammeln und euch verteidigen könnt und einen aggressiven, mit dem ihr hohen Schaden austeilen könnt.

Im defensiven Modus spielt ihr mit einer Kombi aus Schwert und Schild, die ihr, wenn ihr eure Phiolen mit genügen Energie aufgeladen habt, in eine große Axt umwandeln könnt. Wer coole Moves und Variation im Kampf sucht, liegt mit der Energieklinge nicht falsch.

Platz 2: Hammer

Ergebnis: 10% mit 200 Stimmen

Wer ordentlich draufhauen will, greift am besten zum Hammer: Groß, schwer, mit einer großen Portion „Wumms“. Mit aufladbaren Angriffen könnt ihr eure Gegner ins Taumeln bringen oder betäuben.

Der Hammer eignet sich ebenso super, um bestimmte Monsterteile zu brechen. Eine brachiale Waffe für alle, die sich gerne mächtig fühlen.

Platz 1: Langschwert

Ergebnis: 18 % mit 347 Stimmen

Das Langschwert – perfekt für alle Samurai-Cosplayer und Liebhaber schneller Hiebe. Wer pompös und schnell Monster schnetzeln möchte, ist beim Langschwert an der richtigen Adresse – animemäßige Kampfaction inklusive.

Wer mit dem Langschwert loszieht, sollte allerdings auf seine Kameraden gut Acht geben. In Monster Hunter World konnte es aufgrund der ausladenden Kombos des Schwerts schnell dazu kommen, dass man Gruppenmitglieder traf und in ihrem Vorhaben unterbrach.

Danke für eure Teilnahme! Was denkt ihr über die Ergebnisse? Hättet ihr ein anderes Ranking vermutet? Schreibt gerne eure Meinung in unsere Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, ob auch euer Lieblingsmonster in Monster Hunter Wilds am 28. Februar 2025 zurückkehrt, werft doch einmal einen Blick auf unsere Monsterliste: Monster Hunter Wilds: Alle Monster in der Liste, die derzeit bekannt sind