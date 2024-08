Monster Hunter Wilds zeigt den neuen Hammer und Fans lieben ihn jetzt schon

Die nächste Waffe für Monster Hunter Wilds wurde vorgestellt. Mit dem Hammer könnt ihr ordentlich Schaden anrichten.

2025 soll es so weit sein: Mit Monster Hunter Wilds erscheint der neueste Teil der beliebten Action-RPG-Reihe. Auf Steam, der PS5 und auf der Xbox Series X|S werdet ihr euch auf die Monsterjagd machen können.

Da sich manche Monster als echt schwer zu knackende Feinde herausstellen, ist kaum etwas in Monster Hunter so wichtig wie die richtige Ausrüstung. Und aktuell zeigt Entwickler Capcom immer mehr Waffen, mit denen ihr in Monster Hunter Wilds spielen könnt.

Das neuste Werkzeug: Der Hammer, den ihr hier im Trailer sehen könnt:

Was kann der Hammer? Der Hammer ist als stumpfe Waffe zu gebrauchen, deren Schläge ihr aufladen könnt. So könnt ihr mit wuchtigen Schwingern zuhauen und eure Gegner ins Taumeln bringen.

Mit mehreren Treffern gegen den Kopf wird es möglich sein, feindliche Monster kurzzeitig zu betäuben. Dann könnt ihr weitere Angriffe auf sie niederregnen lassen.

Im Fokus-Modus könnt ihr außerdem Schwachstellen der Monster gezielt bearbeiten. So macht ihr ihnen schnell den Garaus.

Wie kommt der Hammer an? In den ersten Reaktionen auf YouTube kommt die neue Waffe ziemlich gut an. Im Speziellen wird das Design des Hammers gelobt, der im Video zu sehen ist. In dem scheint ein riesiges Hirn verarbeitet zu sein, was ziemlich abgefahren aussieht.

Allerdings wird auch die Wucht des Hammers gelobt und wie er sich auf die Monster auswirkt, die bemerkbar zittern, wenn sie hart getroffen werden. Auch der Sound des Hammers spricht einige Spieler an, wobei viele auch generell das Design der übrigen gezeigten Waffen und Ausrüstungen loben. Ihr wollt noch einen Einblick? Dann schaut hier vorbei: Die Gewehrlanze in Monster Hunter Wilds wurde ebenfalls schon präsentiert.