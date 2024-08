Mit der Gewehrlanze sorgt ihr in Monster Hunter Wilds für hochexplosive Action aus nächster Nähe

Wer sich in Videospielen gerne direkt in den Nahkampf stürzt, dabei aber nicht auf große Explosionen verzichten will, ist bei der Gewehrlanze aus Monster Hunter Wilds bestens aufgehoben.

Was ist das für ein Spiel? Monster Hunter Wilds ist ein Action-Rollenspiel des japanischen Videospiele-Entwicklers Capcom. In diesem werdet ihr euch auf die Jagd nach gefährlichen Monstern begeben, um aus ihren Überresten letztendlich Waffen und Rüstungen herzustellen.

Das Spiel soll im Jahr 2025 für den PC auf Steam, sowie für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Die Gewehrlanze ist einer von 14 Waffentypen in Monster Hunter Wilds, die alle ihr eigenes Set an Bewegungen und einen unterschiedlichen Spielstil mit sich bringen. Wie Kämpfe mit der Gewehrlanze ablaufen können, zeigt Capcom im folgenden Trailer:

Was kann die Gewehrlanze? Diese Waffe zeichnet sich durch ihre starken Angriffe und defensiven Möglichkeiten aus. Die Gewehrlanze kann explosive Hülsen verschießen, während euch der mitgeführte Schild selbst vor den stärksten Monsterattacken schützt.

Hülsenangriffe lassen sich auch an vielen Stellen in eure Kombos einstreuen. Was Spezialattacken anbelangt, so bietet die Gewehrlanze eine große Auswahl. Viele dieser Angriffe brauchen allerdings etwas länger zum Aufladen.

Wie bereits im Trailer zu sehen ist, wird auch die Gewehrlanze vom neuen Focus Mode profitieren, den die Entwickler am 5.8.2024 zum allerersten Mal präsentiert haben. In diesem neuen Modus sollt ihr laut Capcom eure Attacken besser platzieren können, um gezielt Schwachstellen anzugreifen und so höheren Schaden anzurichten.