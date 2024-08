Monster Hunter Wilds: Mit dem schweren Bogengewehr haltet ihr eure Gegner auf Abstand und macht massig Schaden

In mehreren kurzen Trailern präsentiert Capcom die Waffen, mit denen wir uns in Monster Hunter Wilds auf die Jagd nach Monstern auf Steam und PS5 begeben dürfen. Nachdem wir einen ersten Blick auf das Großschwert werfen durften, war am 6. August 2024 das schwere Bogengewehr an der Reihe: Und das hat es in sich.

Was ist das für ein Spiel? Monster Hunter Wilds ist ein von Capcom entwickeltes Action-Rollenspiel, in dem ihr euch auf die Jagd nach immer größeren und stärkeren Monstern begebt. Die eigentliche Charakter-Progression findet dabei komplett über eure Ausrüstung statt.

Eure Ausrüstung könnt ihr nur mit Material verbessern, das ihr in der Spielwelt findet oder von gejagten Monstern erhaltet. Monster Hunter Wilds soll im Jahr 2025 auf PC, PS5 und Xbox Series erscheinen. Bereits jetzt könnt ihr aber einen Blick auf die verfügbaren Waffen werfen, in diesem Fall das schwere Bogengewehr:

Das schwere Bogengewehr kann Fern- und Nahkampf

Was kann das schwere Bogengewehr? Dessen Rolle bleibt grundlegend gleich wie in den vorherigen Teilen: Es handelt sich dabei vorwiegend um eine Fernkampfwaffe, mit der man Monster aus großer Distanz erlegen kann – allerdings ist man auch im Nahkampf nicht komplett aufgeschmissen.

Ihre Behäbigkeit macht die Waffe mit einem Schild, der vor Monsterattacken schützen kann, und höherem Schaden im Vergleich zur leichten Variante wett. Es gibt auch eine Auto-Guard-Funktion, mit der eingehende Attacken automatisch geblockt werden.

Das schwere Bogengewehr besitzt zudem wieder mehrere Feuermodi und Munitionstypen. Prasselndes Maschinengewehrfeuer ist also genauso eine Option wie langsame Einzelschüsse. Im Ignition Mode lässt sich angesammelte Energie für das Verwenden von Spezialmunition nutzen. Diese Energie regeneriert sich mit der Zeit und mit jedem erfolgreichen Treffer, was bei klugem Einsatz ziemlich mächtige Kombos ermöglichen könnte.

Welche Waffen sind wieder mit dabei? Fans von Monster Hunter: World brauchen keine Angst haben, dass ihre Lieblingswaffe nicht mit am Start ist – Monster Hunter Wilds wird von Beginn an alle 14 Waffentypen anbieten, die es auch schon in World gab. Die da wären:

Großschwert

Langschwert

Schwert und Schild

Doppelklingen

Lanze

Gewehrlanze

Morph-Axt

Energieklinge

Hammer

Jagdhorn

Insektenglefe

Bogen

Leichtes Bogengewehr

Schweres Bogengewehr

In einem weiteren Trailer hat Capcom ein neues Feature präsentiert, das den Kampf präziser gestalten soll und von dem alle Waffentypen profitieren. Dieser neue Focus Mode offenbart Wunden an den Monstern und soll euch somit leichter machen, maximalen Schaden anzurichten.