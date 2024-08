Mit der Insektenglefe müsst ihr in Monster Hunter Wilds nie wieder den Boden berühren

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

In einem anderen Video hat Capcom bereits am 6. August das schwere Bogengewehr vorgestellt : Diese Waffe kommt mit ihrem ganz eigenen Arsenal an Angriffen und Bewegungen, die euch zu einem Ein-Mann-Panzer machen. Mit dem schweren Bogengewehr werdet euch Monster nicht so leicht von den Füßen fegen.

Mit der Insektenglefe könnt ihr euch wie beim Stabhochsprung in die Luft schleudern, um jederzeit mächtige Sprungattacken auszuführen. Diese Angriffe bieten die Möglichkeit, sich am Monster festzuhalten und dabei hohen Schaden zu verursachen – vorausgesetzt, man lässt sich nicht sofort wieder abwerfen.

Was ist das für ein Spiel? Monster Hunter Wilds ist ein Action-Rollenspiel vom japanischen Entwicklerstudio Capcom. Das Besondere an dem Spiel ist, dass die Charakter-Progression über eure Ausrüstung stattfindet.

Fans von Monster Hunter werden derzeit richtig verwöhnt: Am 7. August 2024 veröffentlichte Entwickler Capcom einen Trailer, der die Insektenglefe in Monster Hunter Wilds vorstellt – eine Waffe, mit der ihr möglichst wenig Zeit auf dem Boden verbringen wollt. Die Insektenglefe ist dabei nur einer von 14 Waffentypen, mit denen es auf Steam und PS5 auf Monsterjagd gehen wird.

