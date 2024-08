Bei der Energieklinge aus Monster Hunter Wilds bekommt ihr zwei unterschiedliche Waffen zum Preis von einer

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Für den Axtmodus müsst ihr zwar auf euren Schild verzichten, dafür richtet ihr aber auch deutlich mehr Schaden an. Dieser lässt sich sogar noch weiter erhöhen, indem ihr die in den Phiolen gesammelte Energie schlagartig entladet.

Was kann die Energieklinge? Im Schwertmodus erinnert die Energieklinge stark an Schwert & Schild: Ihr habt einen Schild zur Verteidigung und ein Schwert für den Angriff. In diesem Modus seid ihr zwar flink unterwegs und könnt euch gut verteidigen, ihr teilt aber relativ wenig Schaden aus.

