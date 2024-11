Monster Hunter Wilds: Community Ranking – Welche der 14 Waffen ist eure liebste?

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Neues Survival-Spiel auf Steam schickt euch in die Postapokalypse wie in DayZ, ersetzt Zombies durch tödliche Maschinen

In der vergangenen Beta gab es bereits die Möglichkeit, in die Kämpfe von Monster Hunter Wilds erste Einblicke zu bekommen. Vielen Spielern sind dabei einige Änderungen an den Waffen aufgefallen, die ihnen etwas sauer aufgestoßen sind: Hunter Wilds: „Irgendwas fehlt“ – Über 360.000 Spieler zocken die Beta, diskutieren über ihre schwachen Waffen

„Danke Capcom“ – Spieler erstellen ihre verstorbenen Haustiere in Monster Hunter Wilds, um sie wieder an ihrer Seite zu haben

Teilt uns auch gerne in den Kommentaren mit, warum ihr die Waffe so sehr mögt oder welche Eigenschaften ihr besonders schätzt. Gerne könnt ihr auch eine zweit- oder drittplatzierte Waffe ernennen.

Um Gleichgesinnten bei der Auswahl etwas Unterstützung zu leisten, fragen wir euch, welche der kraftvollen Kampfgeräte euch am häufigsten auf der Jagd begleitet. Oder auch, welche ihr einfach am coolsten findet.

