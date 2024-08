Wenn ihr in Monster Hunter Wilds einen Samurai cosplayen wollt, ist das Langschwert genau die richtige Waffe für euch

Wer in Monster Hunter Wilds am liebsten wie ein japanischer Samurai kämpfen will, sollte beim Langschwert am besten aufgehoben sein.

Um welches Spiel geht es hier? Mit Monster Hunter Wilds soll im Jahr 2025 der neueste Teil der beliebten Action-RPG-Reihe für den PC auf Steam, sowie für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Die Entwickler von Capcom haben jedoch bereits damit angefangen, die einzelnen Waffentypen vorzustellen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Langschwert anschauen:

Was kann das Langschwert? Mit dem Langschwert könnt ihr in schneller Abfolge sowohl Hieb- als auch Stichangriffe ausführen. Durch die lange Klinge habt ihr zudem eine für Nahkampfwaffen große Reichweite. Mit jedem erfolgreichen Treffer füllt sich eure Spirit Gauge, die – wenn sie erst voll ist – den Schaden einiger Attacken erhöht und für besondere Kombos verbraucht werden kann.

Jagt ihr in der Gruppe, solltet ihr allerdings aufpassen, euren Kameraden nicht auf die Nerven zu gehen. Da die Hiebe des Langschwerts eine große Fläche abdecken, konnte es im Vorgängertitel Monster Hunter: World leicht passieren, dass ihr Jäger in der Nähe trefft und ihre aktuelle Aktion unterbrecht.

Das Langschwert gehört in vielen Teilen der Reihe zu den beliebtesten Waffenarten. Einen etwas ausführlicheren Überblick über alle Waffenarten, die euch in Monster Hunter Wilds erwarten – welche das genau sind, wie sie sich spielen werden und alle dazugehörigen Trailern – findet ihr in diesem Artikel: Alle 14 Waffentypen aus Monster Hunter Wilds im Überblick