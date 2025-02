Monster Hunter Wilds: Story im Multiplayer spielen – Das gibt es zu beachten

Auch in Monster Hunter Wilds wird es wieder eine Hauptstory geben, an der ihr euch entlanghangelt und reihenweise Monster jagt. Noch mehr Spaß macht das gemeinsam mit Freunden. Das gestaltet sich allerdings nicht so leicht, denn es gibt ein paar Hürden.

Monster Hunter Wilds lässt sich wie sein Vorgänger Monster Hunter World mit bis zu 3 anderen Jägern gleichzeitig spielen. So könnt ihr alle Jadgen auch gemeinsam erleben und euch als Gruppe gegen die riesigen Monster behaupten.

Die meisten Monster werden jeweils innerhalb der Geschichte nacheinander eingeführt und mit spannenden Cutscenes präsentiert. Dadurch müssen sie erst nach und nach freigespielt werden. Und genau da liegt der größte Haken, wenn ihr die Story gemeinsam mit euren Freunden spielen wollt.

Erst die Sequenzen, dann einladen

Warum ist es nicht so einfach, die Story im Multiplayer zu spielen? Das Spiel lässt euch zwar vor dem Start einer Quest in einer Gruppe zusammenfinden, allerdings werdet ihr, sobald ihr die Quest antretet, erst einmal getrennt.

Ihr müsst dann das Monster finden und euch die Cutscene ansehen, bevor ihr einander wieder einladen und der Quest beitreten könnt. Dafür müssen alle Spieler die Sequenz beenden. Erst dann könnt ihr die Jagd gemeinsam erledigen. Kommen danach wieder Sequenzen, wird eure Gruppe abermals getrennt und das Spiel beginnt bei der nächsten Storyquest von Neuem.

Wie kann ich meine Freunde am besten einladen? Wenn ihr mit euren Freunden spielen wollt, müsst ihr sie in eure Gruppe einladen. Das geht am besten über Verbindungsgruppen, denn bei denen ist es egal, ob ihr euch derzeit in der gleichen Lobby befindet oder nicht. Dadurch bleibt ihr nach der Rückkehr von einer Quest zusammen, was es einfacher macht, aufeinanderfolgende Quests gemeinsam zu erledigen.

Wie genau ihr da vorgeht, könnt ihr hier nachschauen:

Es gibt auch andere Wege, wie ihr mit euren Freunden gemeinsam Monster Hunter Wilds zocken könnt. Was die Story angeht, gibt es leider bisher keinen anderen Weg, als die Zwischensequenzen anzuschauen und dann die Freunde zu der eigenen Quest einzuladen, wenn alle fertig damit sind.

