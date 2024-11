Monster Hunter Wilds: Cross Save, Crossplay und Cross Progression auf Steam, PS5 und Xbox

Wie genau das Crossplay funktioniert und wie man Freunde einlädt, ist bisher nicht bekannt. Da das Spiel schon am 28. Februar 2025 erscheint, kann man davon ausgehen, dass weitere Informationen dazu im Laufe der nächsten Wochen und Monate folgen werden. Alle bestätigten Monster von Monster Hunter Wilds findet ihr hier: Monster Hunter Wilds: Alle Monster in der Liste, die derzeit bekannt sind

Die Vorfreude auf Monster Hunter Wilds ist groß, und wie schon in den vorherigen Titeln der Reihe wollen sich viele Spieler zusammen in der Gruppe auf die Jagd nach großen Monstern stürzen. MeinMMO erklärt, was ihr zu Crossplay, Cross Save und Cross Progression wissen müsst.

