Die 7 besten Tipps für Anfänger in Monster Hunter Wilds, die euch die Jagd erleichtern

Fehlen euch hier essenzielle Tipps für Anfänger? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Viele Spieler wollen Monster Hunter Wilds komplett allein genießen, greifen aber auch gerne auf Tipps hinzu. Falls ihr noch mehr Guides zum Spiel sucht, findet ihr sie hier: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

An anderen Orten könnt ihr etwa Steine auf das Monster fallen lassen. Auch das geht mit dem Zielen (Rechtsklick, RT- oder R2-Taste) und dann dem Nutzen des Greifhakens. Den könnt ihr auch an einigen Orten nutzen, um euch hochzuziehen, um möglicherweise auszuweichen oder um Blitzfliegen zu aktivieren.

Die verschiedenen Gebiete in Monster Hunter Wilds sind nicht nur wunderschön und voller Flora und Fauna, sondern auch im Kampf extrem nützlich. An einigen Orten findet ihr nämlich Fallen, in die ihr die Monster locken könnt.

Die großen Monster in Monster Hunter Wilds sind wie Bosskämpfe strukturiert und dementsprechend haben sie diverse Angriffe, die man auf den ersten Blick nicht erkennt. Deshalb lohnt es sich bei neuen Monstern sich nicht direkt in den Kampf zu stürzen, sondern langsam heranzutasten.

Das solltet ihr auch tun, denn die meisten Items wie Kräuter, Honig oder Nullbeeren kann man immer gebrauchen. Die nehmen euch zwar Platz weg, wenn ihr aber nach 1 bis 2 Jagden in der Basis seid, könnt ihr sie einfach in eure Truhe tun. Fast alle Items lohnen sich dabei auf irgendeine Art, wenn auch nur als Munition für die Bogengewehre.

