Monster Hunter Wilds im Release-Ticker: Alle wichtigen Ereignisse, Leaks und Infos vor dem Start

Das waren alle unsere Infos die wir euch für Monster Hunter Wilds ans Herz legen. Seid ihr schon gespannt auf den Release oder wartet ihr lieber auf die ersten Tests der Spieler ab, bis ihr zum Geldbeutel greift? In der Zwischenzeit könnt ihr gerne in unser Quiz vorbeischauen: Quiz zu Monster Hunter Wilds: Welche Waffe passt zu mir? 

Wann ist der Release? Der Release von Monster Hunter Wilds findet am 28. Februar 2025 statt. Die Konsolen (PlayStation und Xbox) dürfen um Mitternacht um Punkt 00:00 Uhr ran. Die PC-Spieler müssen sich bis 06:00 Uhr gedulden. Genauere Details über den Preload findet ihr hier in unserer Übersicht:

Was zeigt mir der Ticker an? In unserem Ticker werden alle wichtigen Infos aufgelistet, die derzeit im Netz kursieren. Von Leaks über neue Monster und Features, bis hin zu offiziellen Informationen über Reviews oder auch Meinungen aus der Community, werdet ihr die aktuellsten News vorgelegt bekommen, bis der Release stattgefunden hat.

Schon jetzt zeichnet sich also eine Tendenz ab, wie groß der Andrang zum Release sein könnte (via store.steampowered.com ).

Monster Hunter Wilds feiert am 28. Februar 2025 seinen Release und schon vor seinem Stichtag kursieren neue Infos, Leaks sowie Gerüchte über das Spiel von Capcom. Ihr möchtet keine News verpassen? Dann schaut gerne in unseren aktuellen Ticker vorbei.

