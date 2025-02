Uhrzeit für Release und Preload: Wer Monster Hunter Wilds auf Konsolen spielt, darf früher loslegen

Was ist Monster Hunter Wilds? Es ist nach Monster Hunter World aus 2018 erst der zweite Teil der beliebten Reihe aus dem Hause Capcom, der von Anfang an für die leistungsstärksten Plattformen erscheint.

Wer Monster Hunter Wilds mit bis zu drei Jägern im Koop (mit Crossplay) erleben will, braucht auf PS5 ein aktives PS-Plus-Abo und auf Xbox ein Online-Multiplayer-Abonnement via Game Pass Core oder Ultimate. Falls ihr Wilds ausschließlich allein genießen wollt, ist das jeweilige Abo nicht notwendig.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to