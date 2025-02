Monster Hunter Wilds auf PS5: Wie groß ist der Day One Patch? Ein Glückspilz hat vielleicht die Antwort

Spieler warten schon sehnsüchtig auf Monster Hunter Wilds und können es kaum erwarten, mit Freunden und der Community in die neuen Gebiete loszustürmen. Als großes AAA-Spiel kann man davon ausgehen, dass es auch einen Day-One-Patch geben wird. Ein glücklicher Spieler zeigt jetzt, wie groß der Patch sein könnte.

Was ist das für ein Spieler? Monster Hunter Wilds erscheint offiziell erst am 28.02.2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series. Dabei wird das Spiel auch einen physischen Release erhalten. Bei solchen Releases passiert es auch gerne mal, dass Spieler schneller an eine physische Kopie des Spiels kommen.

Ein Glückspilz zeigt in einem Reddit-Thread, dass er das Spiel wohl schon vorher bekommen hat, denn man sieht den Download-Screen der PS5 und wie viel man herunterladen muss. Zusätzlich dazu sieht man aber auch einen Patch mit knapp 18 GB, der wohl ein Day-One-Patch sein könnte.

Ein möglicher Day-One-Patch für die PS5

Was ist das für ein Patch? In dem Thread sieht man den normalen Download von Monster Hunter Wilds, den man auch bei anderen physischen Spielen hat. Der wird laut dem Bild wohl 50,881 GB groß sein. Darunter sieht man auch einen Patch der Version 1.000.020. Der ist 17,975 GB groß.

Der Reddit-User geht davon aus, dass es sich bei dem Patch um den Day-One-Patch handelt, der direkt zum Release da sein wird. Das kennt man mittlerweile von fast jedem AAA-Release. Fast 18 GB sind zwar recht groß, im Vergleich zu anderen großen Titeln aber auch nicht verwunderlich.

Was ist der Inhalt des Patches 1.000.020? Aus dem Bild lässt sich nicht schließen, was für einen Inhalt der Patch hat. Man kann aber von Optimierungen ausgehen. In der Regel bieten Day-One-Patches keine inhaltlichen Updates.

Wir haben bei Capcom nachgefragt, was die Inhalte des Patches sind und sobald wir eine Antwort haben, ergänzen wir die Passage im Artikel.

Habt ihr das Spiel digital vorbestellt, dann könnt ihr mit dem Download des Spiels früher starten. Man kann davon ausgehen, dass ihr auch den Patch dann früher herunterladen könnt. Der Preload auf den Konsolen startet am 26.02.2025. Monster Hunter Wilds scheint wieder ein grandioser Eintrag in der ikonischen Reihe zu sein. Auch MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski ist fast vollends zufrieden: Monster Hunter Wilds im Test: Fast perfekt – aber nicht fehlerfrei