Trainer in Pokémon GO fängt keine Monster, ist trotzdem bereits Level 43

Ein Trainer stellt sich in Pokémon GO einer besonderen Challenge – und ist dabei auch noch ziemlich erfolgreich.

Was ist das für eine Herausforderung? Wie der Trainer TheBadHombre_ in seinem Beitrag auf Reddit zeigt, ist er aktuell Level 43. Was dabei auffällt: Er hat in seiner Statistik nur ein einziges Monster gefangen, das Starter-Monster.

Wie er in seinem Beitrag erklärt, ist das auch genau so gewollt. Alle Monster, die er abgesehen vom Starter-Monster erhalten hat, sind aus Eiern ausgebrütet worden. Davon hat er inzwischen 241 ausgebrütet. Diese Monster zählen nicht als gefangene Monster und erhöhen die Statistik daher nicht.

Auf diese Weise hat er, wie er in einem Kommentar mitteilt, bereits 1 Hundo (also ein Monster mit perfekten Stats) sowie 5 Shinys gefangen.

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1 Monster gefangen, 5 Shinys erhalten

Wie kam er auf die Idee? Der Trainer erklärt, dass er im Zuge des Pokopia-Events in Pokémon GO einen neuen Account erstellt hat. Ein Bonus des Events war die 10-fache Menge an Erfahrungspunkten, wenn ihr einen neuen PokéStop dreht.

Ursprünglich hat der Trainer diesen Bonus mit dem frischen Account nur nutzen wollen, um sich einer eigenen Challenge zu stellen: Level 40 an einem Wochenende erreichen. Dabei verzichtete er auf das Fangen von Monstern. Wie er mitteilt, hat er es an dem Wochenende bis Level 39 geschafft.

Dabei hat er gemerkt, dass ihm diese Spielweise jedoch so viel Spaß bereitet, dass er auch ohne den Bonus weitergespielt hat. Bis Level 40 hatte er sich zudem keinem Team angeschlossen. Dies tat er letztlich doch, um zu schauen, wie viele Medaillen er ohne das Fangen von Monstern erhalten kann.

Neben dem Ausbrüten von Eiern und dem Drehen von PokéStops sammelt er zudem Erfahrungspunkte durch das Besiegen von Raids und Mitgliedern von Team GO Rocket. Sobald er hier im Fangbildschirm landet, bricht er jedoch ab, um weiterhin kein Monster zu fangen.

Wie sehen seine weiteren Pläne aus? Der Trainer teilt mit, dass er diesen Spielstil weiterbehalten will. Zusätzlich hat er sich als weiteres Ziel gesetzt, alle verfügbaren Items für Avatare zu erwerben. Ob er dafür nur die kostenlosen Münzen aus Arenen nutzt oder auch Echtgeld investieren möchte, erwähnt er nicht.

Auf die Rückfrage eines weiteren Reddit-Nutzers, ob er in Zukunft auch Monster tauschen möchte, erklärt TheBadHombre_, dass das nicht geht. Getauschte Pokémon erhöhen ebenfalls die Statistik der gefangenen Monster.

Habt ihr euch selbst bereits ähnliche Herausforderungen im Spiel gesetzt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events, Raids und Dyna-Bosse in den nächsten Wochen in Pokémon GO auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.