Pokopia sorgt dafür, dass ihr jetzt 2 Shinys und 2 besondere Ditto leichter in Pokémon GO erhalten könnt

Letzte Woche erschien ein neues Pokémon-Spiel. Und zur Feier des Tages gibt es auch in Pokémon GO ein Event dazu.

Was ist Pokopia? Mit Pokopia ist ein neues Spiel in der Welt von Pokémon erschienen, das etwas andere Wege geht als andere Releases des Franchises. Passend dazu nutzt auch Pokémon GO den Anlass und startet am Dienstag, dem 10. März 2026 um 10:00 Uhr das Event zur Feier von Pokémon Pokopia. Es läuft bis Montag, den 16. März 2026 um 20:00 Uhr.

Passend zu Pokopia steht Ditto im Mittelpunkt des Events. Doch auch andere Inhalte bringt das Event mit. Unter anderem eine erhöhte Shiny-Chance für gleich 2 Monster.

Alle Inhalte des Events

Wo finde ich Ditto im Event? Ditto könnt ihr, wie immer, in Form von anderen Monstern finden, in das sich das kleine Monster verwandelt hat. Die Rotation der Monster, in welche Ditto sich verwandeln kann, wird sich mit Start des Events ändern. Welche Pokémon das genau sind, ist bisher noch nicht bekannt.

Bekannt ist jedoch, dass ihr Ditto auch in 2 kostümierten Formen finden könnt, die es bisher noch nicht im Spiel gab. Dabei handelt es sich um Ditto mit Hut sowie Ditto mit Kappe. Beide kostümierten Varianten können auch als Shiny und mit einem Spezialhintergrund erscheinen.

Welche Boni gibt es im Event? Begegnet ihr während des Events Mogelbaum und Zorua in der Wildnis, dann könnt ihr euch über eine erhöhte Chance darauf freuen, die beiden Monster als Shiny zu erhalten.

Zudem erhaltet ihr bei der Feier die doppelte Menge an Erfahrungspunkten beim Drehen von PokéStops. Für das erste Drehen eines Stops des Tages gibt es sogar die 10-fache Menge an Erfahrungspunkten.

Welche Monster gibt es in der Wildnis? Folgende Monster warten in der Wildnis darauf, von euch gefunden zu werden:

  • Bisasam*
  • Glumanda*
  • Schiggy*
  • Pikachu*
  • Mogelbaum*
  • Zorua*

Hier dürften vor allem Mogelbaum und Zorua mit ihrer erhöhten Shiny-Chance für viele Trainer am interessantesten sein, die ihren Fokus auf das Sammeln von Monstern legen.

Welche Monster gibt es in Raids? In 3-Sterne-Raids könnt ihr zudem die folgenden Pokémon herausfordern, besiegen und eurer Sammlung hinzufügen:

  • Lapras*
  • Relaxo*
  • Dragoran*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Inhalte gibt es noch? Auch eine befristete Forschung, bei der ihr Sternenstaub, Sticker sowie Begegnungen mit Event-Monstern erhalten könnt, ist Teil des Events.

Besucht ihr PokéStops, dann könnt ihr zudem Event-Feldforschungen erhalten, die euch mit Items, Sternenstaub oder weiteren Event-Monstern belohnen.

Ebenfalls werden Sammler-Herausforderungen aktiv sein, bei denen ihr weitere Event-Monster als Belohnung erhalten könnt. Hierzu zählen auch kostümierte Pokémon.

Im In-Game-Shop könnt ihr mit Start des Events zudem eine kostenlose Ditto-Augenmaske für euren Avatar abgreifen. Zudem gibt es Event-Sticker, die ihr von PokéStops und Arenen, durch Geschenke und bei der befristeten Forschung erhalten könnt.

Nicht nur die Feierlichkeiten für Pokopia sind im aktuellen Monat in Pokémon GO aktiv. Ihr könnt in den nächsten Wochen wieder allerlei Inhalte wie Events, Raids und Dyna-Bosse finden. Wann genau welche Inhalte im Spiel aktiv sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.

