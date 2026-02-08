Destiny Rising: Alle Codes, die ihr im Februar 2026 einlösen könnt

Durch seine Gacha-Mechanik bietet Destiny: Rising auch Codes an, die ihr monatlich einlösen könnt, um euch Ressourcen und Währungen kostenlos zu sichern. Welche Codes derzeit im Februar aktiv sind, erfahrt ihr hier.

Update, 09. Februar 2026: Wir haben die Liste aktualisiert und die Liste befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Mit Promo-Codes können Spieler sich in Destiny: Rising ohne großen Aufwand kostenlose Belohnungen sichern. Diese Codes sind jedoch nur temporär aktiv und müssen schnell eingelöst werden. Damit ihr keinen dieser Codes verpasst, aktualisieren wir euch diesen Artikel stetig mit neuen Codes weiter.

Destiny Rising: Diese Codes könnt ihr im Februar 2026 einlösen

Im Februar 2026 gibt es aktuell diese aktiven Promo-Codes:

DESTINYR2025 – 60 Lumia Leaves

WICHTIG: Uns ist schon öfter aufgefallen, dass auch ältere Codes, die schon bekannt waren, erneut eingelöst werden können. Das ist nicht immer der Fall, doch es könnte sich lohnen, auch abgelaufene Codes erneut einzugeben.

Alle abgelaufenen Codes findet ihr hier:

destrisedatto – Random Decal Bundle

– Random Decal Bundle destrisecross – Random Decal Bundle

– Random Decal Bundle destriseevanf – Random Decal Bundle

– Random Decal Bundle destrisekaysan – Random Decal Bundle

– Random Decal Bundle destriseguns – 5 Ascension Cells, 120 Lumia Leaves, 10 Mythic Infusion Core Choice Chests

– 5 Ascension Cells, 120 Lumia Leaves, 10 Mythic Infusion Core Choice Chests destrisehero – 60 Lumia Leaves, 10 Upgrade Cores, 10 Enhancement Prism Choice Chests

– 60 Lumia Leaves, 10 Upgrade Cores, 10 Enhancement Prism Choice Chests desrisingdecal – Random Decal Bundle

– Random Decal Bundle destrisemf – Random Decal Bundle

– Random Decal Bundle destrisestabl – Random Decal Bundle

– Random Decal Bundle destriseadapt – Random Decal Bundle

– Random Decal Bundle destrisekay – Random Decal Bundle

– Random Decal Bundle destrisekarq – Random Decal Bundle

– Random Decal Bundle destriseflats – Random Decal Bundle

– Random Decal Bundle destriseshot – Random Decal Bundle

So lassen sich die Codes einlösen

Wie löst man Promo-Codes im Spiel ein? Um euch die Belohnungen im Spiel zu holen, geht ihr so vor:

Öffnet euer Menü in der oberen linken Ecke

Aktiviert „Settings“

Wählt jetzt „Other“ bei euren Reitern aus

Aktiviert die Taste „Redeem“ und gebt euren Code ein

Bestätigt euren Code mit der Taste „Exchange“

Die Funktion, um Codes im Spiel einlösen und abholen zu können, schaltet ihr erst frei, wenn ihr den Prolog gestartet und abgeschlossen habt

Habt ihr die Schritte befolgt, werden eure Items sofort eurem Hüter gutgeschrieben und in euer Inventar verfrachtet.

Wenn es im Laufe des Monats Februar 2026 neue Codes durch Events gibt, werden wir den Artikel für euch aktualisieren und erweitern. In der Zwischenzeit könnt ihr über die derzeitige Stimmung der Community in Bezug auf Destiny: Rising nachlesen – die scheint sehr positiv zu sein: Spieler zocken das neue Mobile-Destiny, finden direkt viele Features, die Destiny 2 seit Jahren fehlen