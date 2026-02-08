Destiny Rising: Alle Codes, die ihr im Februar 2026 einlösen könnt

Durch seine Gacha-Mechanik bietet Destiny: Rising auch Codes an, die ihr monatlich einlösen könnt, um euch Ressourcen und Währungen kostenlos zu sichern. Welche Codes derzeit im Februar aktiv sind, erfahrt ihr hier.
Mit Promo-Codes können Spieler sich in Destiny: Rising ohne großen Aufwand kostenlose Belohnungen sichern. Diese Codes sind jedoch nur temporär aktiv und müssen schnell eingelöst werden. Damit ihr keinen dieser Codes verpasst, aktualisieren wir euch diesen Artikel stetig mit neuen Codes weiter.
Destiny Rising: Diese Codes könnt ihr im Februar 2026 einlösen
Im Februar 2026 gibt es aktuell diese aktiven Promo-Codes:
- DESTINYR2025 – 60 Lumia Leaves
WICHTIG: Uns ist schon öfter aufgefallen, dass auch ältere Codes, die schon bekannt waren, erneut eingelöst werden können. Das ist nicht immer der Fall, doch es könnte sich lohnen, auch abgelaufene Codes erneut einzugeben.
Alle abgelaufenen Codes findet ihr hier:
- destrisedatto – Random Decal Bundle
- destrisecross – Random Decal Bundle
- destriseevanf – Random Decal Bundle
- destrisekaysan – Random Decal Bundle
- destriseguns – 5 Ascension Cells, 120 Lumia Leaves, 10 Mythic Infusion Core Choice Chests
- destrisehero – 60 Lumia Leaves, 10 Upgrade Cores, 10 Enhancement Prism Choice Chests
- desrisingdecal – Random Decal Bundle
- destrisemf – Random Decal Bundle
- destrisestabl – Random Decal Bundle
- destriseadapt – Random Decal Bundle
- destrisekay – Random Decal Bundle
- destrisekarq – Random Decal Bundle
- destriseflats – Random Decal Bundle
- destriseshot – Random Decal Bundle
So lassen sich die Codes einlösen
Wie löst man Promo-Codes im Spiel ein? Um euch die Belohnungen im Spiel zu holen, geht ihr so vor:
- Öffnet euer Menü in der oberen linken Ecke
- Aktiviert „Settings“
- Wählt jetzt „Other“ bei euren Reitern aus
- Aktiviert die Taste „Redeem“ und gebt euren Code ein
- Bestätigt euren Code mit der Taste „Exchange“
Die Funktion, um Codes im Spiel einlösen und abholen zu können, schaltet ihr erst frei, wenn ihr den Prolog gestartet und abgeschlossen habt
Habt ihr die Schritte befolgt, werden eure Items sofort eurem Hüter gutgeschrieben und in euer Inventar verfrachtet.
Wenn es im Laufe des Monats Februar 2026 neue Codes durch Events gibt, werden wir den Artikel für euch aktualisieren und erweitern. In der Zwischenzeit könnt ihr über die derzeitige Stimmung der Community in Bezug auf Destiny: Rising nachlesen – die scheint sehr positiv zu sein: Spieler zocken das neue Mobile-Destiny, finden direkt viele Features, die Destiny 2 seit Jahren fehlen
bei “estrisekay” fehlt das D am Anfang aber eh egal, alle codes sind schon weg. limit reached. GG an die Entwickler, mal wieder
Moin 5kullcod, danke für dein Feedback. Wir schauen täglich nach neuen Codes und erst kürzlich sind welche reingekommen. Vielleicht hast du diesmal ja Glück 😀
Gerne, denke ich.
Was bringt denn aber Feedback, wenn nicht wahrgenommen wird ? Die bereits abgelaufenen Codes werden von euch immer noch als Aktiv gelistet, dabei gehen die nicht mehr. ‘-‘
Die content creator codes kommen auch von großen Streamer, die gehen ja auch nicht, die waren ja schon 10 min nach Freigabe weg. Soll jetzt kein agressiv angriff sein aber testet ihr die codes auch ? Kann zu 100% bestätigen das KEINER der angegebenen Aktiven mehr geht, es sind ALLE limit Reached. Solltet ihr anpassen.