Monster Hunter Wilds: Die besten Waffen in der Tier List

Die besten Waffen aus Monster Hunter Wilds zu küren ist nicht leicht, doch mit unserer Tier List wisst ihr bald, auf welche der 14 Waffen ihr euch fokussieren solltet, wenn ihr auf die Jagd geht.

Welche sind die besten Waffen? Wir listen euch zur schnellen Übersicht alle 14 Waffentypen in einer Tabelle auf und platzieren sie so in unserer Tier List von Stufe S (das Beste) bis hin zu Stufe C (solltet ihr ignorieren). In unserem Ranking sind das die Top-Kandidaten für euer Loadout:

Stufe Name der Waffe S-Tier Großschwert, Bogen, Schwert & Schild, Langschwert, Jagdhorn A-Tier Hammer, Schweres Bogengewehr, Doppelklingen, Energieklinge B-Tier Morph-Axt, Gewehrlanze, Leichtes Bogengewehr C-Tier Insektengleve, Lanze

Die Liste befindet sich noch auf dem Stand der Beta und könnte sich zum vollen Release am 28. Februar 2025 noch ändern. Bei unserem Ranking haben wir uns auf die Meinungen der Fans sowie unseren Erfahrungen auf dem Schlachtfeld verlassen. Wir gehen nun bei den Waffen der S-Tier näher ins Detail, erklären euch kurz warum sie so gut sind und weshalb ihr sie nutzen solltet.

Habt ihr Anregungen zum Ranking oder einen Verbesserungswunsch, könnt ihr dies gerne in den Kommentaren kommunizieren. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell auf die einzelnen Waffen springen:

Großschwert: Die schwere Waffe gegen alle Monster

Ist die Waffe anfängerfreundlich? Ja.

Kann man blocken? Ja.

Pro Kombos teilen großen Schaden aus

Erzeugt niedrige Wunden

Besitzt gute Wendigkeit und Ausweichmöglichkeiten

Kann Angriffe von Monster blocken Contra Zwingt euch in den Nahkampf

Langsame Angriffe

Weiter gehts mit dem Bogen und dem Schwert & Schild auf Seite 2.