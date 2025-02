Der ultimative Kampf-Guide zu Monster Hunter Wilds: Alles zu Elementen, Status-System und Wichtiges zur Jagd

Eines der komplexen Systeme in Monster Hunter Wilds ist das Kampf-System. Neben Elementen und dem Status-System müsst ihr wissen, wie ihr Monster angreifen müsst, um bestimmte Ressourcen zu ergattern. In unserem Guide holen wir euch ab und zeigen euch alles Wichtige über das Kämpfen in der Wildnis.

Was sollte ich über das Kämpfen wissen? In Monster Hunter Wilds müsst ihr im Kampf gegen verschiedene Monster euer Können als Jäger unter Beweis stellen.

Dabei ist es vor allem wichtig zu wissen, wie ein solcher Kampf abläuft und worauf es dabei ankommt. Damit ihr als Neuling oder nach einer langen Pause wieder auf dem aktuellen Stand seid, geben wir euch einen kurzen Crash-Kurs über das 101 der Kämpfe in Monster Hunter. Folgende Themen schneiden wir an:

Wir vermitteln euch hierbei das Grundwissen für die allgemeine Jagd. Beachtet, dass jedes Monster ein Fall für sich ist. Eine Lösung für alle Monster bieten wir euch nicht, jedoch werdet ihr damit ein besseres Verständnis dafür bekommen, worauf ihr im Kampf generell achten solltet.

Was sind Elemente? In Monster Hunter gibt es 5 Grundschadensarten, die Jäger als auch Monster austeilen können – die 5 Elemente:

Feuer

Wasser

Donner

Eis

Drache

Während Jäger je nach ausgerüstetem Waffen-Modell (nicht Waffen-Klasse) das Element nach Belieben wechseln können, so sind Monster an ihre von Geburt an gebunden.

Als Jäger solltet ihr deshalb im Kampf auf Elemente achten, denn jedes Monster besitzt mindestens eine Schwäche gegen eines der genannten Elemente. Nutzt ihr diese Schwäche aus, werden eure Angriffe effektiver.

Je nach gejagtem Monster solltet ihr auch Rüstungen anziehen, die eure Resistenzen des gegnerischen Elements erhöhen. Das macht euch robuster und erhöht so die Überlebenschancen im Kampf.

Status-System: Effekte gegen Jäger und Monster

Was sind Status-Effekte? In Monster Hunter gibt es neben den Elementen auch Status-Effekte, die euren Jäger oder das gejagte Monster plagen können. Je nach Einsatz können sie deshalb im Kampf sehr praktisch sein und euch Vorteile bringen oder euch auf der Jagd sogar behindern. Wie schon erwähnt, müssen wir hier zwischen den Jäger- und Monster-Effekten unterscheiden:

Status-Effekte gegen Jäger in der Übersicht

Können Elemente auch mir schaden? Ja, das können sie in Form von negativen Element-Effekten. Je nach erlittenem Element erhaltet ihr einen Status-Effekt, der euch in einer besonderen Form schaden oder behindern kann. Folgende sind bekannt:

Bezeichnung Effekt Feuerpest Entzieht euch langsam das Leben und blockiert die Regeneration. Wasserpest Reduziert die Regeneration eurer Ausdauer. Donnerpest Kann euch lähmen und euch so verwundbar machen. Eispest Der Ausdauerverbrauch erhöht sich. Drachepest Reduziert die Affinität eurer Waffe. Explosionspest Explosion lässt euch detonieren. Raserei-Infektion Erleidet mehr Schaden und verliert die natürliche Gesundheitsregeneration Blutung Erleidet bei jeder Bewegung Schaden. Eingenetzt Macht euch bewegungsunfähig. Hitze Heiße Orte entziehen euch Gesundheit. Kälte An kalten Orten nimmt eure Ausdauer schneller ab. Gift Entzieht euch langsam das Leben. Schlaf Lässt euch einschlafen und macht euch für einige Sekunden verwundbar.

Es ist also wichtig, entweder den Angriffen der Monster gut auszuweichen oder Items dabei zu haben, um die jeweilige Pest oder Krankheit zu heilen. Nur Jäger können von solchen Effekten betroffen sein.

Beachtet Folgendes: Oft reicht sogar ein Angriff des Monsters aus, um den jeweiligen Status-Effekt auszulösen. Seid also im Kampf sehr vorsichtig und versucht Angriffen auszuweichen oder sie zu blocken.

Status-Effekte gegen Monster in der Übersicht

Welche Status-Effekte gibt es gegen Monster? Auch Monster bleiben von den Status-Effekten nicht verschont. Je nach geführtem Waffen-Modell könnt ihr Effekte auf eure Feinde packen, die euch den Kampf dadurch erleichtern können. Diese solltet ihr kennen:

Symbol Bezeichnung Effekt Gift Gift entzieht einem Monster für kurze Zeit langsam Gesundheit. Schlaf Das Monster schläft kurz ein. Der erste Angriff weckt es auf, fügt aber mehr Schaden zu. Lähmung Das Monster ist gelähmt und kann sich für kurze Zeit nicht bewegen. Explosionspest Explosion sammelt sich mit Angriffen an. Ab einem Grenzwert erfolgt eine Detonation. Ermüdung Erreicht stumpfer Schaden einen bestimmten Grenzwert, verliert das Monster einen Teil seiner Ausdauer. Betäubung Viele Angriffe auf den Kopf mit einer stumpfen Waffe betäuben das Monster und machen es anfällig.

Die Effekte sind sehr praktisch und können zudem den Verlauf eines Kampfes ändern, leider werden sie nicht sofort wie bei den Monstern nach nur einer Attacke aktiviert.

Um die Monster zu debuffen, müsst ihr mehrmals auf sie eindreschen, bis sich die nicht sichtbare Status-Leiste gefüllt hat. Dabei kommt es nicht auf die Wucht der Schläge, sondern ihre Häufigkeit an. Schnelle Waffen wie die Doppelklingen sind also hervorragende Waffen für Status-Builds. Waffen wie der Hammer eignen sich dafür eher weniger.

Kämpfe gegen Monster: Worauf kommt es an?

Im Kampf kommt es vor allem darauf an, die Angriffe eures Gegners zu analysieren und zu wissen, womit ihr es zu tun habt. Dabei spielen folgende Dinge eine Rolle:

Mit welchen Elementen kämpft das Monster?

Ist das Monster langsam oder schnell und kann es fliegen?

Kann mich das Terrain behindern oder sogar unterstützen?

Je nach Monster ist eure Priorität dann, es zu verlangsamen oder gar so weit zu verwunden, damit es nicht fliehen kann. Der zweite Vorteil dabei ist zudem, dass ihr es leichter haben werdet, eure Treffer zu landen, wenn das Monster nicht wild durch die Natur tanzt.

Monster können euch auch überwältigen – seid darauf gefasst.

Im Kampf ist es dabei wichtig, die passende Ausrüstung dabei zu haben, also Waffen, die das Element austeilen, gegen das eurer gejagtes Monster schwach ist. Zusätzlich solltet ihr eine Rüstung anziehen, die euch guten Schutz gegen das gegnerische Element bietet. Solche Informationen erhaltet ihr im Monster-Lexikon.

In brenzlichen Situationen könnt ihr auch erfinderisch werden. Ihr kämpft nicht allein, auch andere Monster können im Kampf intervenieren und euer gejagtes Monster verletzen. Büsche sowie Baumkronen können zusätzlich eure Kontrolle über das Schlachtfeld erhöhen und zur Verlangsamung eures Gegners beitragen.

Doch das ist noch nicht alles. Das Ziel jedes Jägers ist es, das Monster so zu erlegen oder zu fangen, sodass ihr die Materialien bekommt, die ihr für zukünftige Items braucht. Hierzu ist es wichtig zu wissen, was „Abtrennen“ und „Brechen“ bedeutet.

Abtrennen und Brechen: Was ist das und warum muss ich das können?

Es gibt zwei Arten, wie ihr euren Gegner massiv verletzen könnt, und das läuft auf folgende Dinge hinaus:

Das Brechen von Gliedmaßen und Körperstellen

Das Abtrennen von Gliedmaßen

Ihr könnt Körperstellen brechen, indem ihr mit stumpfer Gewalt auf Panzer und andere Körperteile draufhämmert. Durch das Brechen werden die Monster schwerwiegend und permanent verletzt – dadurch können sie einige ihrer Attacken schwächer oder gar nicht ausführen, was euch im Kampf zugutekommt.

Einige Monster haben aber zu ihrer Panzerung auch Schwänze oder Flügel, die ihr abtrennen könnt. Nutzt dazu Waffen mit Klingen. Durch die Schnittverletzungen werden attackierte Körperteile dann abgetrennt. Im besten Falle schränkt ihr so die Bewegung eurer Monster ein.

Zu guter Letzt ist der größte Vorteil der Abtrenn- oder Brechen-Mechanik, dass ihr so die Anzahl der erbeuteten Materialien erhöhen könnt. Es ist also von Vorteil, wenn ihr im Kampf empfindliche Körperregionen eures Monsters attackiert, um es schnell, effizient und mit dem höchsten Gewinn zu erlegen.

