7 Dinge, die ihr in Monster Hunter Wilds besser nicht vergessen solltet

Monster Hunter Wilds ist ein sehr umfangreiches Spiel – da kann es schnell passieren, dass man sich verzettelt oder Dinge übersieht, die das eigene Spielerlebnis schnell verbessern könnten. Damit ihr sie parat habt, haben wir bei MeinMMO eine Übersicht mit unseren Tipps für euch.

In Monster Hunter Wilds geht ihr nicht nur stumpf in die weite Welt und jagd gigantische Monster. Denn neben der Jagd an sich gibt er allerhand Dinge, die zu erledigen sind: Ausrüstung herstellen, Waffen verbessern, Kleintiere fangen, Ressourcen sammeln, kochen und vieles mehr.

Dabei können einem im Flow gut und gerne auch Details und nützliche Features abhandenkommen, die man entweder im Eifer des Gefechts vergisst oder die sogar ganz an einem vorbeigehen. Dabei könnten sie euch mit einfachen Mitteln euer Spielerlebnis erheblich verbessern. Damit ihr euer Jägerleben schnell erleichtern könnt, haben wir hier für euch eine Übersicht über 7 Dinge, die ihr auf keinen Fall vergessen solltet.

Vergesst eure Mahlzeiten nicht!

In Monster Hunter ist es seit jeher gang und gäbe vor jeder Jagd ein passendes Mahl zu sich zu nehmen. Bisher wurde es meist von süßen Palicos in einer Kantine für euch angerichtet, in Monster Hunter Wilds kocht ihr auf eurem portablen Grill selbst.

Das könnt ihr zwar auch gemütlich unterwegs, es macht aber Sinn sich frühzeitig darum zu kümmern. Eure Mahlzeit bufft euch für eine bestimmte Zeit und läuft dann aus. Habt ihr eine Quest gestartet, könnt ihr sogar empfohlene Mahlzeiten kochen, die zu eurer kommenden Jagd passen. Deshalb ist es sinnvoll, diese Buffs auch regelmäßig zu erneuern, vor allem wenn man das Monster, das man jagt, wechselt.

Ihr solltet also nicht vergessen, regelmäßig zu kochen und eure Nahrungsbuffs im Auge zu behalten. Notfalls könnt ihr auch während der Jagd kochen, wenn ihr einen guten Moment abpasst, denn eurem Grill ist es egal, ob neben euch ein wütender Doshaguma eure Mitstreiter attackiert.

Nutzt die Zeit auf eurem Saikrii

Mit eurem neuen Reittier, dem Saikrii, habt ihr in Monster Hunter Wilds auch die Möglichkeit, euch gemütlich auf Autopilot von A nach B tragen zu lassen. Diese Gelegenheit solltet ihr auch nutzen, etwa um eure Waffen zu schärfen oder zu wechseln, euch zu heilen, Vorräte aufzufüllen oder andere Gegenstände zu nehmen. Oder ihr sammelt unterwegs Ressourcen vom Rücken eures Getiers was das Zeug hält.

Ebenso kann euch die Zeit im Sattel auch im Kampf nützlich sein. Denn während ihr schärft, euch heilt oder die Waffe wechselt, kann euer Saikrii auch einigen Attacken automatisch ausweichen und schützt euch so vor Schaden.

Zusätzlich könnt ihr von seinem Rücken aus auf den Rücken, Kopf oder Schwanz eines Monsters hüpfen und von dort aus gezielt angreifen, sofern ihr genügend Ausdauer mitbringt. Das Saikrii ist also weit mehr als ein bloßes Reittier, das euch die Navigation erleichtert.

Haltet regelmäßig nach Schwachstellen und Wunden Ausschau

In Monster Hunter Wilds wird der neue Fokusmodus und mit ihm auch ein neues Wundensystem eingeführt. Diese beiden Features sollten auch regelmäßig im Tandem genutzt werden, denn sie erleichtern euch die Jagd enorm.

Vergesst also nicht regelmäßig mindestens kurzzeitig den Fokusmodus anzuschmeißen und zu schauen, ob sich am Monster Wunden oder Schachpunkte auftun, damit ihr sie mit Fokusangriffen gezielt angehen könnt.

Doch auch ohne Fokusmodus könnt ihr Wunden und Schachstellen erkennen, wenn ihr die Monster aufmerksam beobachtet. Auch im Monsterlexikon finden sich Tipps und Hinweise, auf welche Stellen ihr bei welchem Monster besonders achten solltet.

Ebenso solltet ihr nicht vergessen, abgetrennte Monsterteile auszunehmen, bevor die Quest endet. Denn auch sie geben euch nützliche Beute, die ihr für eure Ausrüstung braucht.

Konsultiert regelmäßig NPCs

Die Köche in Monster Hunter World waren einfach knuffig.

In Monster Hunter Wilds gibt es einige NPCs, die euch in regelmäßigen Abständen mit nützlichen Items versorgen. Diese solltet ihr nicht vergessen, denn sie ersparen euch Zeit, die ihr sonst mit der Suche nach diesen Ressourcen verbringen würdet.

So könnt ihr regelmäßig am Logistiktresen oder bei der Zutatenzentrale Rationen abholen oder in den verschiedenen Gebieten NPCs mit Materialbeschaffungen beauftragen. Später könnt ihr diese auch über Nata managen und gesammelte Gegenstände einfordern.

Beachtet jederzeit die Umgebung

Die Umgebung spielt in Monster Hunter Wilds eine größere Rolle denn je. Denn nicht nur die Weltstruktur ist offener gestaltet und lädt zum Erkunden ein, sie bietet auch mehr Möglichkeiten als zuvor.

Deshalb ist es wichtig, dass ihr eure Umgebung im Auge behaltet und auch auf die Einblendungen achtet, die euch anzeigen, was ihr in der direkten Umgebung finden könnt. So erkennt ihr schneller, wo ihr Fallen auslösen oder Möglichkeiten nutzen könnt, Monstern zusätzlich extrem hohen Schaden auf die Rübe zu geben, indem ihr Chancen in der Umgebung nutzt.

Zusätzlich solltet ihr euch vor jeder Jagd ins Gedächtnis rufen, in welches Gebiet es euch verschlägt. Denn je nachdem macht es Sinn Rüstung mit passenden Fähigkeiten oder passende Items wie beispielsweise Heiß- oder Kaltgetränke mitzunehmen.

Viele Umgebungen bieten euch aber auch vor Ort Möglichkeiten, mit den Widrigkeiten, die sich euch entgegenstellen, fertig zu werden. So finden sich in heißen Gebieten an den Wänden häufiger Frostmäntelchen und umgekehrt.

Nutzt optionale Quests mehrfach und speichert Monster als Untersuchung

Klingt vielleicht offensichtlich, aber: Optionale Quests können nach dem Abschluss mehrfach neu gestartet und abgeschlossen werden. Das hat den Vorteil, dass Die Quests der Geschichte lassen sich allerdings nach Abschluss nicht noch einmal spielen.

Ebenso habt ihr die Möglichkeit Monster im Rahmen einer sogenannten Felderkundung aufsuchen und erledigen, wenn sie sich gerade auf der Karte befinden. Mit Gildenpunkten könnt ihr sie auch für einen späteren Zeitpunkt als Untersuchung speichern.

Das solltet ihr auch regelmäßig nutzen, denn manche Monster kommen nur zu bestimmten Zeiten oder Wetterverhältnissen heraus und so könnt ihr euch bestimmte Monster mit verschiedenen Extrabelohnungen „sichern“, wenn ihr gerade keine Zeit dafür habt.

Denkt an Merkliste und Favoriten-Menü

Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist auch die Merkliste, denn das Schmiedemenü kann schnell sehr unübersichtlich werden. Mit der Merkliste könnt ihr euch Ausrüstung und Waffen, die ihr herstellen wollt, auf eine Liste setzen, damit ihr sie schneller wiederfindet. Das hat aber noch weitere Vorteile, denn:

Es werden Pins an Materialien und Monster gesetzt, die ihr noch für das entsprechende Teil benötigt, auch auf der Karte und in der Questübersicht

Erhaltet ihr während der Jagden Material, das euch fehlt, wird direkt durch ein Pop-up angezeigt, wie viel ihr davon noch braucht und wie viel ihr schon habt

Ebenso sinnvoll ist es, das etwas versteckte Favoriten-Menü zu nutzen. Denn auch die sonstige Menüstruktur in Monster Hunter Wilds kann schnell überfordernd werden. Deshalb kann es sinnvoll sein, sich das Menü selbst anzupassen.

Dazu öffnet ihr die Menü-Übersicht und drückt die Taste für das Untermenü. Dort könnt ihr dann die Reiter anpassen und das Favoriten-Menü mit dem Stern hinzufügen und andere Reiter ausblenden, verschieben oder hinzufügen.

Das ermöglicht euch Menüs und Einstellungen, die ihr häufiger braucht, schneller zu finden und spart nerviges Herumgesuche in Menüs und Untermenüs. Einmal machen, immer schneller sein.

Begebt ihr euch zu ersten Mal in die Welt von Monster Hunter und wollt Monsterjagen, haben wir auch einige Tipps für euch, die sich speziell an Einsteiger richten. Neulinge finden also guten Rat für ihren Start hier: Die 7 besten Tipps für Anfänger in Monster Hunter Wilds, die euch die Jagd erleichtern